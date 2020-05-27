Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКлиентам Сбербанка избрали меру подключения

Банк расширяет доступ к Системе быстрых платежей На этой неделе десяткам миллионов клиентов Сбербанка станут доступны переводы через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП). В результате количество физических лиц, подключенных к сервису, вырастет многократно.
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В Сбербанк Онлайн появились переводы по Системе быстрых платежей

ИА БанкИнформСервис06:55

Сервис MobiCash посчитал: СБП – это выгодно

Плас10:50

В число крупнейших эквайеров Европы вошли пять российских банков

РБК10:08

Сбербанк завершает подключение клиентов к Системе быстрых платежей

Экономика сегодня12:43

Сбербанк решил усложнить переводы через СБП

Саминвестор04:01

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journal02:58

Клиентам Сбербанка избрали меру подключения

Коммерсантъвчера в 14:26
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Общество

Ростовский губернатор пригрозил закрыть муниципалитеты на карантин

Никто не выезжает из этой территории, никто не въезжает на эту территорию.
REGNUM 08:56
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Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
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Общество

Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня

В Москве с 1 июня продолжат постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, заявил на видеоконференции с Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 09:03
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров».
Известия 12:35
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Футбол

Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»

Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Общество

Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС вчера в 05:17
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Общество

Пособие на детей получат все безработные России

Ранее Владимир Путин сообщил о том, что безработные, потерявшие работу из-за коронавируса, будут получать максимальный размер пособия по безработице до 1 октября.
Pravda.Ru 11:54
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Общество

Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом

Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru 25 мая в 12:37
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Общество

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха

Роспотребнадзор разработал и утвердил рекомендации для работы организаций отдыха и оздоровления детей.
ТАСС 12:35
Авто

В производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета

По сообщениям издания speedme.ru, иосударственный Фонд развития промышленности (ФРП) направит средства тольяттинской фирме "Рулевые системы" на реализацию крупного инвестпроекта — локализацию производства реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
SpeedMe 25 мая в 06:51
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
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Общество

В США F-35 едва не утонул в море сразу после взлета с авианосца

В США F-35C едва не упал в воду после того, как стартовал вверх с авианосца. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.
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Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
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Религия

28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
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Авто

Появились фото обновленного Lada Largus FL

В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
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Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
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На Украине действовала банда киллеров из балканских стран

Пятеро подозреваемых задержаны В Печерске банда киллеров из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории.
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Происшествия

Умер бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Сергей Малюков

Бывший вице-президент компании ЛУКОЙЛ Сергей Малюков умер в возрасте 66 лет, подтвердили РБК в компании.
Коммерсантъ 12:54
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
RT на русском 02:15
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Общество

Писатель Постников поддержал дочь Эдуарда Успенского

Новые Известия вчера в 09:49
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Космос

Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео

Первый запуск ракеты-носителя LauncherOne c борта самолета Boeing 747 Cosmic Girl окончился неудачей.
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Происшествия

Житель Пермского края получил пожизненное за убийство двух девушек

Следствие и суд установили, что в июле и октябре 2018 года ранее неоднократно судимый мужчина на пустыре в Соликамске убил двух девушек, после чего украл их мобильные телефоны.
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Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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Гаджеты

Samsung представила дебетовую карту Samsung Money с кешбеком

Компания Samsung в партнёрстве с технологической компанией SoFi, занимающейся разработками программ для учёта финансов, представила пластиковою дебетовую карту Samsung Money с функцией кешбека и поддержкой бесконтактной оплаты.
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Здоровье

На воронежских «Минудобрениях» коронавирус выявлен у 17 работников

С 14 по 26 мая на расположенном в Россошанском районе Воронежской области одном и из крупнейших предприятий региона АО «Минудобрения» выявлены 17 случаев коронавируса.
Коммерсантъ Воронеж 11:55
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Реке Херота в Сочи вернули историческое название

Газета.Ru 09:59
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