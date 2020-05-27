Экономика
КоммерсантъКлиентам Сбербанка избрали меру подключения
Банк расширяет доступ к Системе быстрых платежей На этой неделе десяткам миллионов клиентов Сбербанка станут доступны переводы через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП). В результате количество физических лиц, подключенных к сервису, вырастет многократно.
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Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Космос
Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео
Первый запуск ракеты-носителя LauncherOne c борта самолета Boeing 747 Cosmic Girl окончился неудачей.
Российская газета 11:33
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
На 6 и 7 число назначен экзамен по русскому языку, 10 июля состоится испытание по профильной математике, 13 — по истории и физике, 16 — по обществознанию и химии, 20 июля выпускники сдадут биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Моя Удмуртия вчера в 06:36
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий 12:37
Футбол
Руководство РПЛ рассматривает возможность допуска зрителей на стадионы
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что его организация готова рассмотреть возможность допуска зрителей на трибуны при доигровке футбольного чемпионата.
Вести.Ru 12:31
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Армия и оружие
Российские авиастроители приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
Первый опытный образец стратегического стелс-бомбардировщика начал разрабатываться в России.
NewInform вчера в 01:17
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Экономика
Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
Политика
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 13:57
Технологии
Huawei наконец представила замену YouTube для своих смартфонов
Dailymotion станет заменой YouTube, которую смартфонам Huawei и Honor пришлось найти, так как Huawei не может использовать сервисы Google из-за торговой войны между США и Китаем.
iXBT.com 13:27
Политика
Байден назвал Трампа «абсолютным дураком»
Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки, демократ Джо Байден в беседе с журналистами назвал действующего лидера страны Дональда Трампа дураком из-за его поведения в связи с COVID-19.
Аргументы недели 00:17
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Технологии
Microsoft: Самое крупное обновление Windows 10 не имеет проблем
Компания Microsoft собирается выпустить самое крупное обновление Windows 10 за этот год.
Актуальные Новости 03:11
Происшествия
Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова
Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
Здоровье
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском 03:10
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Происшествия
Липецкий долгострой попал под уголовное дело на 130 миллионов
11 лет назад, по данным ведомства, неустановленная до сих пор группа лиц, заведомо зная о выделении госсредств по программе по восстановлению прав «дольщиков», фальсифицировала документы, подтверждающие якобы приобретение квартир в данном доме на общую сумму свыше 130 млн рублей.
Kursk.com 13:10
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk 10:38
Общество
В Ростовской области могут ввести частичный карантин
В некоторых муниципалитетах Ростовской области в случае ухудшение эпидемиологической обстановки может быть введен карантин.
Блокнот Ростов-на-Дону 11:01