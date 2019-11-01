Экономика

РБКРБККлиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%

Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
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Сбербанк запустит ипотеку на новостройки со ставкой 1%

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