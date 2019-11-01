Экономика
РБККлиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%
Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк ДОМ.РФ снижает до 7,5% годовых базовую ставку льготного кредитования застройщиков
Банки.ру31 октября в 05:31
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
"Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы - Прим. ред.) Николаса Мадуро в соответствии с неоднократными заявлениями президента Найиб Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро", - говорится в Twitter президента.
Происшествия
В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек
Политика
Богдан ответил на слухи о драке с главой СБУ
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан отреагировал на сообщение о драке с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.
Футбол
Наставник ЦСКА Гончаренко провел лучший первый круг с командой
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко провел с армейцами свою лучшую первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
В целом, не менее 10 сотрудников Белого дома, являющихся высшим руководящим звеном американской политики, отмечали непреклонную ненависть Трампа к Украине.
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Общество
Глава РЭО назвал условие для ввода штрафов за нераздельный сбор мусора
Глава «Российского экологического оператора» (оператора мусорной реформы) Денис Буцаев назвал условия введения в России штрафов за нераздельный сбор мусора.
Музыка
Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос»
Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Кино
Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке
Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
Общество
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Музыка
Россияне выбрали музыку для своих похорон
Большинство россиян предпочли бы на собственных похоронах включать песни Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса сервиса "Яндекс.Музыка".
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Культура
Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
Авто
Fisker готовит конкурента Tesla Model X
Fisker Karma получит блок литий-ионных батарей емкостью 80 киловатт-часов, а также «экстендер».
Экономика
Эксперты озвучили сроки для получения гражданами РФ «пенсий мечты»
Как считает эклномист Никита Масленников, граждане РФ получат желаемую пенсию в 40 тысяч рублей спустя 15-20 лет.
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи
Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Политика
На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Происшествия
В Самарской области в результате ДТП перевернулся автобус с детьми
В Самарской области микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus.