Экономика
РБККлиентов банков оценят по кредитам их родственников
Свое участие в проекте РБК подтвердили ВТБ, Тинькофф Банк и «Ренессанс Кредит». Мониторинг по родственникам Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются, пояснили в "Эквифаксе".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:11, Вашингтон
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 16:45
Происшествия
Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу
Полиция сняла пьяного пилота авиакомпании Azur Air Александра Слободчикова с рейса Тюмень–Сургут.
Известия вчера в 10:21
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости вчера в 10:53
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс вчера в 11:24
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика
Путин наградил двух сибирских сенаторов
Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами членов Совета федерации Владимира Лаптева и Татьяну Гигель, представляющих Новосибирскую область и Республику Алтай соответственно.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:58
Происшествия
Задержанные суда КНДР прибыли в Находку
Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Общество
На выходных москвичей ждет мокрый снег
Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье, о чем сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Вести Подмосковья вчера в 06:01
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС вчера в 11:39
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:09
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Футбол
«Барселона» объявила о рекордном доходе
РБК вчера в 12:41
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия вчера в 08:38
Политика
Госдеп не обеспокоили возможные связи Гуайдо с наркоторговцами
Вашингтон не выражает беспокойства по поводу возможной связи лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с колумбийской бандой «Растрохос».
Известия вчера в 18:45
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 17 сентября в 07:39
Футбол
Манчестер Юнайтед — Астана 1:0
В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной».
RT на русском вчера в 16:48
Единоборства
Хабиб рассказал, как сгонял вес перед боем с Порье
Боец отметил, что 15 килограмм приходится скидывать, потому что в день перед боем нужно показать вес в 70,3 кг.
Нева Спорт вчера в 13:12
Энергетика
Дания решила перейти на российский газ
Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия вчера в 12:07
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе
Газета.Ru 18 сентября в 08:15
Происшествия
Прокуратура запросила суд об изменении меры пресечения актеру Устинову
REGNUM вчера в 03:55
Футбол
Мамаев может сегодня расторгнуть контракт с «Краснодаром»
Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года. Мамаев не заявлен на матчи чемпионата России и еврокубков.
Газета.Ru вчера в 22:57
Политика
В Киеве прошел митинг против «формулы Штайнмайера»
В четверг в Киеве прошла акция протеста против имплементации минских соглашений по "формуле Штайнмайера", в митинге приняли участие несколько сотен человек.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Армия и оружие
«Ваш корвь будым пит». Корреспондент «АиФ» побывал в Сирии
Благодаря военной помощи России правительственным войскам в Сирии удалось вернуть под контроль 90% территории страны.
Аргументы и Факты 18 сентября в 07:01
Наука
Физики построили микроволновый диод
Физики из Китая и Канады построили простой, но эффективный «диод» для микроволн, который свободно пропускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабляет обратные волны.
N+1 вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Происшествия
В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
REGNUM вчера в 03:04