Экономика

РБКРБККлиентов банков оценят по кредитам их родственников

Свое участие в проекте РБК подтвердили ВТБ, Тинькофф Банк и «Ренессанс Кредит». Мониторинг по родственникам Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются, пояснили в "Эквифаксе".
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Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

РБК00:05

Банки будут проверять родственников заемщиков

URA.Ru00:39

РБК: Российские банки будут оценивать своих клиентов по кредитам их родственников

БИЗНЕС Online00:28

Россиян в банках будут проверять и оценивать по кредитам их родственников

АМИТЕЛ00:51
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Американское бюро кредитной истории. Equifax собирает информацию более чем о 800 миллионов физических лиц и более чем на 88 миллионов компаний по всему миру. Основана в 1899 году, расположена в Атланте, штат Джорджия. Является одним из трех крупнейших кредитных агентств в США наряду с Experian и TransUnion. Годовой доход Equifax составляет 3,1 миллиарда долларов США, в компании работает более 9 тысяч сотрудников в 14 странах.
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