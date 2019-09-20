Экономика

РБКРБККлиентов банков оценят по кредитам их родственников

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
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с чего всё началось

Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

Российские банки могут начать оценивать заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках (около 60% рынка, по оценке самого БКИ), кроме Сбербанка.
РБК00:05

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Банки будут оценивать клиентов по кредитам их родственников

Комсомольская правда03:54

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URA.Ru00:39

Банки задумались об оценке клиентов по кредитным историям их родственников

Коммерсантъ02:48

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Lenta.ru01:56

Банки оценят клиентов по кредитным историям родственников

Телеканал 360°03:24

Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

РБК00:05
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