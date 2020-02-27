Мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка». Об этом «Известиям» рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.

с чего всё началось

«Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевёл средства на счёт злоумышленника», — продолжил Голенищев. Информацию о новой мошеннической схеме подтвердили специалисты ЦБ, а также представители Сбербанка, «Ак Барс Банка» и банка «Открытие».

Клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси

Экономика ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.

Финансы Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля.

Здоровье ВОЗ озабочена распространением коронавируса за пределами Китая Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что наибольшую обеспокоенность сейчас вызывает распространение нового коронавируса за пределами Китая.

Общество В аппарате Минниханова отреагировали на расследование Навального Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов не имеет в собственности частный самолет Falcon 8X, фигурирующий в расследовании оппозиционера Алексея Навального.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Политика Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.

Здоровье Вернувшуюся из Италии россиянку госпитализировали из-за коронавируса Ранее в Воронеже уже были госпитализированы восемь человек с подозрением на это заболевание, однако, ни у одного оно выявлено не было.

Авто Mazda временно откажется от выпуска новых моделей В течение двух ближайших лет японская марка Mazda откажется от выпуска новых моделей, а также от обновления актуальных версий своих автомобилей.

Политика Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.

Авто Рассекречен салон возрожденного Ford Bronco Судя по фото, Ford решил сделать салон новинки максимально приближенным к интерьеру классического Bronco со строгой геометричной архитектурой.

Общество Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ Россия сможет выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году только после составления Тбилиси списков пострадавших.

Футбол «Рига» победила «Чертаново» и сыграет за пятое место на Кубке ФНЛ Латвийская "Рига", которую возглавляет бывший тренер "Краснодара" и московского "Спартака" Олег Кононов, обыграла столичное "Чертаново" в матче турнира за 5-8-е места и поборется за пятую строчку на Кубке ФНЛ, который проходит в кипрском Пафосе.

Шоу-бизнес Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.

Религия Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Вчера поздно вечером в Аммане прошла закрытая встреча глав и представителей шести поместных православных церквей, на которой иерархи обсудили угрозу раскола православного мира после создания Константинопольским патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ).

Происшествия В Самаре произошло ДТП с участием трамвая В Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.