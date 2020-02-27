Общество

RT на русскомRT на русскомКлиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси

«Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевёл средства на счёт злоумышленника», — продолжил Голенищев. Информацию о новой мошеннической схеме подтвердили специалисты ЦБ, а также представители Сбербанка, «Ак Барс Банка» и банка «Открытие».
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с чего всё началось

Денежный перевоз: новой мошеннической схемой стало «такси от банка»

Мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка». Об этом «Известиям» рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси

RT на русском03:53

Мошенники крадут деньги с банковских карт россиян при помощи такси

URA.Ruвчера в 16:55

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»

РИА Новости01:14

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Комсомольская правда00:28

В России появилась новая схема мошенничества с использованием такси

Lenta.ruвчера в 21:52

«Известия»: в России выявили новую схему мошенничества с использованием такси

ТАСС01:44

Мошенники начали использовать такси для вывода денег с банковских карт

Известиявчера в 16:01
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В течение двух ближайших лет японская марка Mazda откажется от выпуска новых моделей, а также от обновления актуальных версий своих автомобилей.
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В Самаре произошло ДТП с участием трамвая

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Фигурант дела «Сети» отрицает причастность к убийству

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