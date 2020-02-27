Общество
RT на русскомКлиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси
«Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевёл средства на счёт злоумышленника», — продолжил Голенищев. Информацию о новой мошеннической схеме подтвердили специалисты ЦБ, а также представители Сбербанка, «Ак Барс Банка» и банка «Открытие».
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с чего всё началось
Мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка». Об этом «Известиям» рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.Известиявчера в 16:01
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Мошенники стали предлагать россиянам «такси до банкомата» и отбирать деньги
Комсомольская правда00:28
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