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Клиенты «Сбера» смогут оформить кредитные каникулы

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8 марта «Сбер» запустил программу реструктуризации кредитов.
Коммерсантъ
Срок действия программы - до 30 сентября 2022 года.
Finam.Ru
Также в банке существует собственная программа кредитной реструктуризации.
РИА Новости
Реструктуризация возможна по потребительским кредитам, ипотеке, а по кредитным картам доступна только отсрочка погашения.
РИА Новости

Подробнее о событии

Клиенты Сбербанка могут оформить кредитные каникулы по новой программе
ТАСС02:07
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Клиенты Сбера могут оформить кредитные каникулы
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Клиенты «Сбера» смогут оформить кредитные каникулы
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