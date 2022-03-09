«Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции», — пишет издание.