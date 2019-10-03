с чего всё началось

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Происшествия СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.

Недвижимость В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.

Политика Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.

Здоровье Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Здоровье Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.

Политика Могерини отложила визит в Минск Евросоюз отложил визит главы дипломатии Федерики Могерини в Минск в связи с "изменениями в расписании" у ряда участников переговоров, сообщил РИА Новости в четверг уполномоченный чиновник в структурах ЕС.

Политика Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Здоровье Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.

Происшествия В Кемерово женщина похитила ребенка из роддома В Кемерово полицейские задержали женщину, подозреваемую в похищении новорожденного из роддома, сообщила 3 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире Трамп отметил, до прихода на Украине к власти президента Владимира Зеленского, в стране "была колоссальная коррупция", больше, чем в каком-либо другом государстве.

Авто Кроссовер Lifan X70 возвращается на российский рынок Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.