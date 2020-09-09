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KM.ru
KM.ru

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Клиенты Сбербанка начали жаловаться на навязывание услуги по приобретению страховки средств от хищения. Как пишет газета "КоммерсантЪ", менеджеры кредитной организации навязывают данную услугу, выдавая ее за обязательную.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную.
Коммерсантъ18:18
Подробнее о событии
Царьград

Как Сбер «разводит» клиентов: Инсайдер вскрыл манипуляции с картами

Царьград05:39
Говорит Москва

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Говорит Москва04:24
БИЗНЕС Online

СМИ: Сбербанк стал навязывать клиентам новую страховку, ее выдают за обязательную

БИЗНЕС Online02:59
Интерфакс

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Интерфакс04:17
Телеканал 360°

«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Телеканал 360°23:47
URA.Ru

Банки стали навязывать клиентам страховку от хищения денег с карт

URA.Ru21:00
Коммерсантъ

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Коммерсантъ18:18

Иностранцы вернулись к продаже российских акций

По предположению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, продажа иностранцами акций в августе является «отражением политических рисков — вмешательство в дела Белоруссии и отравление [оппозиционера Алексея] Навального дают повод говорить о новых санкциях».
РБК07:19
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iXBT.com06:03

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Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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RT на русском03:09
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«Астон Вилла» осуществила рекордный трансфер в истории клуба

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РИА Новости06:54

Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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