На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную.

Коммерсантъ 18:18