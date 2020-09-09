Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений
Клиенты Сбербанка начали жаловаться на навязывание услуги по приобретению страховки средств от хищения. Как пишет газета "КоммерсантЪ", менеджеры кредитной организации навязывают данную услугу, выдавая ее за обязательную.В источнике
С чего всё началось
В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт
На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную.
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