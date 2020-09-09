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KM.ru
KM.ru

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Клиенты Сбербанка начали жаловаться на навязывание услуги по приобретению страховки средств от хищения. Как пишет газета "КоммерсантЪ", менеджеры кредитной организации навязывают данную услугу, выдавая ее за обязательную.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную.
Коммерсантъвчера в 18:18
Подробнее о событии
Царьград

В течение 14 дней можно отменить: В Сбере оправдались за навязывание защиты от мошенников

Царьградвчера в 12:29
Телеканал 360°

«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Телеканал 360°вчера в 23:47
Интерфакс

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Интерфаксвчера в 04:17
БИЗНЕС Online

СМИ: Сбербанк стал навязывать клиентам новую страховку, ее выдают за обязательную

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:59
Говорит Москва

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Говорит Москвавчера в 04:24
URA.Ru

Банки стали навязывать клиентам страховку от хищения денег с карт

URA.Ruвчера в 21:00
Коммерсантъ

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Коммерсантъвчера в 18:18

«Ростех» попросил бюджет на развитие электроники и софта

"Ростех" подготовил и направил в совет по направлению "Переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям" стратегии научно-технологического развития при Российской академии наук предложения по разработке программы по созданию интеллектуальных аппаратно-программных платформ (АПП) на основе отечественного ПО и электронных компонентов, следует из документа, имеющегося у "Ъ".
«Ростех» попросил бюджет на развитие электроники и софта
Коммерсантъвчера в 18:18

Врачам изменят график работы из-за COVID-19

Для предотвращения массового заражения врачей, работающих с инфицированными COVID-19 пациентами, власти подготовят новые рекомендации по времени ротации смен медперсонала и нахождения в «красной зоне».
Известия19:30

Президент России поблагодарил Сбербанк за подарок Тулуну

Банк построил и оборудовал инфекционное отделение больницы Президент России Владимир Путин во время телемоста, посвящённого результатам работы по ликвидации последствий паводка 2019 года, поблагодарил председателя правления ПАО Сбербанк Германа Грефа и коллектив Сбербанка за подаренный объект – инфекционное отделение тулунской больницы.
Байкал-Daily20:34

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
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Танец стюардессы между рядами кресел на борту самолета попал на видео

На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудница авиакомпании, одетая в фирменную одежду перевозчика, ритмично двигается под музыку между рядами кресел и подпрыгивает, держась руками за багажные полки.
Lenta.ru19:32

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новостивчера в 10:29
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