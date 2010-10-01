Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксКлиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что менеджеры навязывают им услугу по покупке страховки средств от хищения, в том числе с карт, выдавая ее за обязательную, пишет "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

Российские банки выдают страховку за обязательную услугу

Ридус01:46

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Интерфакс04:17

СМИ: Сбербанк стал навязывать клиентам новую страховку, ее выдают за обязательную

БИЗНЕС Online02:59

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Говорит Москва04:24

«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Телеканал 360°вчера в 23:47

Банки стали навязывать клиентам страховку от хищения денег с карт

URA.Ruвчера в 21:00

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Коммерсантъвчера в 18:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7407 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Общество

Эксперт объяснил молчание в трубке при звонках с незнакомых номеров

В Роскачестве предупреждают, что, как правило, абонент сам дает согласие на такие звонки, когда подписывает договор с банком, оператором сотовой связи или любой другой компанией.
ToDay News Ufa вчера в 03:40
25
Политика

Тихановская выступила с обращением к гражданам России

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к жителям России, в котором назвала россиян и белорусов братскими народами.
РИА Новости 02:43
3K
Политика

МИД России ответил на призыв G7 расследовать инцидент с Навальным

Ранее главы МИД стран G7 в совместном заявлении призвали Россию прояснить, кто ответственен за ситуацию с Навальным, а также привлечь виновных к ответственности.
RT на русском 03:06
593
Общество

Член КС Белоруссии Максим Знак перестал выходить на связь

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак перестал выходить на связь.
Газета.Ru 02:17
37
Политика

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

В МИД Польши опровергли информацию о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о ситуации Навальным.
Известия 03:40
391
Кино

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

REGNUM 00:14
219
Политика

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Вести.Ru 04:12
280
Общество

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО 07 сентября в 06:50
950
Политика

Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве

Переданный Россией Украине 49-летний житель Киева Владимир Балух впал в кому после избиения в Киеве, которое произошло ночью во вторник.
Российская газета 03:11
18
Экономика

Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза

На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза.
Ведомости 03:32
1
Шоу-бизнес

Рита Дакоты испытывает стыд за многочисленные измены Соколовского

Выпускница "Фабрики звезд" поделилась, что до сих пор испытывает "испанский стыд" за многочисленные измены бывшего мужа Влада Соколовского.
Народные новости 04:01
Происшествия

Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru 03:58
1,3K
Общество

С 14 сентября британцам запретят собираться группами более 6 человек

Собираться на мероприятия группами более шести человек будет запрещено в Великобритании с понедельника, 14 сентября.
Интерфакс 04:12
2
Политика

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ вчера в 12:35
3,4K
Наука

Ученые сомневаются в достоверности данных о российской вакцине от коронавируса

Группа из 19 ученых опубликовала открытое письмо, в котором обратилась к редактору медицинского журнала The Lancet насчет публикации о российской вакцине от коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:52
97
Экономика

Илон Маск потерял за сутки $16,5 млрд

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск за минувшие сутки потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмое место.
Известия 02:00
47
Общество

Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем

17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.
Известия вчера в 06:09
1,4K
Технологии

В WhatsApp появилась «текстовая бомба», которая ломает мессенджер

Как сообщают ряд СМИ, «текстовая бомба» способна удалить все данные из WhatsApp. Есть один способ восстановления работы приложения.
Лезги газет вчера в 16:22
42
Общество

Маркетплейс «Беру» будет интегрирован в «Яндекс.Маркет»

"Яндекс" сообщил, что с 1 октября объединит сервис "Беру" с "Яндекс.Маркетом", и на платформе можно будет не только сравнивать цены, но и заказывать товары.
Интерфакс 02:27
3
Гаджеты

Одна из лучших среди GeForce RTX 3090. Появились фотографии печатной платы модели EVGA Kingpin

Сегодня в Сети появились фотографии частей печатной платы RTX 3090 Kingpin, опубликованные известным оверклокером Винсом Люсидо (Vince Lucido), известным под тем самым псевдонимом Kingpin — он всегда помогает разрабатывать одноимённые адаптеры EVGA.
iXBT.com 03:58
Общество

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.
REGNUM 04:20
9
Футбол

ЦСКА отказался продать Николу Влашича «Зениту» за € 25 млн

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн.
Чемпионат 04:39
Политика

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 22:11
3,5K
Общество

Чак Норрис поздравил с Днем города жителей Якутска

Звезда американских боевиков Чак Норрис поздравил жителей Якутска с предстоящим Днем города.
Аргументы и Факты вчера в 23:47
1
Шоу-бизнес

Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера

Многие зрители заметили отсутствие на ней Анны Фроловцевой, которая исполнила в сериале «Воронины» роль Галины Ивановны, «супруги» умершего актера.
Discover24 06 сентября в 05:00
118
Происшествия

Киллера с автоматом задержали за подготовку покушения на российского губернатора

В Курганской области задержали предполагаемого киллера с автоматом, который готовил покушение на губернатора региона Вадима Шумкова.
Lenta.ru 04:34
6
Авто

Volkswagen презентовала новые Golf Variant и Alltrack

Немецкий бренд презентовал машины 2021 модельного года, чьи габариты существенно увеличились.
Дни24 02:05
Происшествия

В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин

В доме, где жила умершая певица Валентина Легкоступова, обнаружили тела двух женщин, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 17:48
147
Авто

Официальные изображения Genesis G70 2021 года появились в Сети

Корейский премиальный бренд Genesis опубликовал официальные фото своего обновленного седана G70.
Letnews.ru 02:36
1
Происшествия

Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию.
Ведомости вчера в 12:43
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное