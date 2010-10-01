Экономика
ИнтерфаксКлиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений
Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что менеджеры навязывают им услугу по покупке страховки средств от хищения, в том числе с карт, выдавая ее за обязательную, пишет "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную.Коммерсантъвчера в 18:18
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Ранее главы МИД стран G7 в совместном заявлении призвали Россию прояснить, кто ответственен за ситуацию с Навальным, а также привлечь виновных к ответственности.
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Газета.Ru 02:17
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Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
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Переданный Россией Украине 49-летний житель Киева Владимир Балух впал в кому после избиения в Киеве, которое произошло ночью во вторник.
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На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза.
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Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову
Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru 03:58
Общество
С 14 сентября британцам запретят собираться группами более 6 человек
Собираться на мероприятия группами более шести человек будет запрещено в Великобритании с понедельника, 14 сентября.
Интерфакс 04:12
Политика
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
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Наука
Ученые сомневаются в достоверности данных о российской вакцине от коронавируса
Группа из 19 ученых опубликовала открытое письмо, в котором обратилась к редактору медицинского журнала The Lancet насчет публикации о российской вакцине от коронавируса.
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Экономика
Илон Маск потерял за сутки $16,5 млрд
Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск за минувшие сутки потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмое место.
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17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.
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В WhatsApp появилась «текстовая бомба», которая ломает мессенджер
Как сообщают ряд СМИ, «текстовая бомба» способна удалить все данные из WhatsApp. Есть один способ восстановления работы приложения.
Лезги газет вчера в 16:22
Общество
Маркетплейс «Беру» будет интегрирован в «Яндекс.Маркет»
"Яндекс" сообщил, что с 1 октября объединит сервис "Беру" с "Яндекс.Маркетом", и на платформе можно будет не только сравнивать цены, но и заказывать товары.
Интерфакс 02:27
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Сегодня в Сети появились фотографии частей печатной платы RTX 3090 Kingpin, опубликованные известным оверклокером Винсом Люсидо (Vince Lucido), известным под тем самым псевдонимом Kingpin — он всегда помогает разрабатывать одноимённые адаптеры EVGA.
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«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Чак Норрис поздравил с Днем города жителей Якутска
Звезда американских боевиков Чак Норрис поздравил жителей Якутска с предстоящим Днем города.
Аргументы и Факты вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера
Многие зрители заметили отсутствие на ней Анны Фроловцевой, которая исполнила в сериале «Воронины» роль Галины Ивановны, «супруги» умершего актера.
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Киллера с автоматом задержали за подготовку покушения на российского губернатора
В Курганской области задержали предполагаемого киллера с автоматом, который готовил покушение на губернатора региона Вадима Шумкова.
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Volkswagen презентовала новые Golf Variant и Alltrack
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Официальные изображения Genesis G70 2021 года появились в Сети
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Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию.
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