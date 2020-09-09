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Интерфакс
Интерфакс

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что менеджеры навязывают им услугу по покупке страховки средств от хищения, в том числе с карт, выдавая ее за обязательную, пишет "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную.
Коммерсантъ18:18
Подробнее о событии
Царьград

Как Сбер «разводит» клиентов: Инсайдер вскрыл манипуляции с картами

Царьград05:39
Телеканал 360°

«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Телеканал 360°23:47
Интерфакс

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Интерфакс04:17
БИЗНЕС Online

СМИ: Сбербанк стал навязывать клиентам новую страховку, ее выдают за обязательную

БИЗНЕС Online02:59
Говорит Москва

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Говорит Москва04:24
URA.Ru

Банки стали навязывать клиентам страховку от хищения денег с карт

URA.Ru21:00
Коммерсантъ

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Коммерсантъ18:18

Туск: семью Тихановской нужно выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск считает, что Сергея и Светлану Тихановских необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию мира.
Туск: семью Тихановской нужно выдвинуть на Нобелевскую премию мира
News.ru08:57
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму
REGNUM05:45
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.
RT на русском10:04
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Компания «Полюс» становится налоговым резидентом Иркутской области

Руководитель области отметил значимость возвращения в Иркутскую область крупных компаний в качестве налогоплательщиков и сообщил, что ПАО «Полюс» перерегистрирует компанию «СЛ Золото» в Приангарье.
НИА-Байкал06:00

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Игрок «Урала» подарил машину больнице Екатеринбурга

В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ Бикфалви стал автором одного из самых красивых голов турнира, отличившись в матче 29-го тура против «Арсенала» (1:3). В качестве бонуса за этот забитый мяч полузащитник получил денежный приз, который он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачей.
Матч ТВ10:05

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину

В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не стремится расставаться с нападающим, однако позже стало известно следующее: генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов намерен обсуждать поступающие предложения.
Спорт уик-энд08:56
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