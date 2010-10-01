Экономика
ИнтерфаксКлиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений
Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что менеджеры навязывают им услугу по покупке страховки средств от хищения, в том числе с карт, выдавая ее за обязательную, пишет "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную.Коммерсантъвчера в 18:18
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Общество
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В доме, где жила умершая певица Валентина Легкоступова, обнаружили тела двух женщин, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Общество
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
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Медики пока не установили причину вспышки. Школа закрыта на недельный карантин.
Государственные Вести 04:27
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МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Ранее министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
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Политика
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
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Известия 03:40
Общество
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала и испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке испытаний.
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Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Шведа генеральным прокурором страны.
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Актуальные Новости вчера в 15:00
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Минтруд предложил в 2021 году сделать 31 декабря выходным днем
Минтруд РФ предложил проект графика выходных и рабочих дней на 2021 год.
Tkgorod.ru 03:24
Общество
Писатель Светлана Алексиевич заявила о «восстании» Белоруссии
Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич считает, что происходящее в Белоруссии сравнимо с восстанием.
Вечерняя Москва 05:31
Происшествия
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По данным на 11:40 9 сентября пожар локализован на площади 130 га. Как уточняется, речь идёт не об активном горении, а о тлении.
REGNUM 05:11
Общество
В Екатеринбурге полиция проверит ловивших геев казаков
Очевидцы сообщают, что казаки пытались задерживать молодых людей, чей внешний вид, по их мнению, указывал на отношение к представителям ЛГБТ.
Kursk.com вчера в 07:19
Общество
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии.
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В школе Ишима инсценировали захват заложников, пострадал один ребенок
NashGorod.ru вчера в 09:46
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко опроверг информацию о дестабилизации в стране и заявил, что протесты управляются Соединенными Штатами, Польшей, Чехией, Украиной и Литвой.
Народные новости 04:55
Политика
Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян
29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
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Общество
В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса
Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости" "Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации", — сказал Мурашко.
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Сотрудник полиции американского города Солт-Лейк-Сити (штат Юта) нанес огнестрельные ранения 13-летнему подростку с аутизмом, у которого случился нервный срыв.
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В Минске люди в масках обыскали квартиру оппозиционерки Колесниковой
Шестеро людей в масках и гражданской одежде пришли в квартиру Колесниковой на проспекте Независимости в центре города.
REGNUM 05:26
Экономика
Банк-банкрот потребовал с экс-министра Татарии миллиард
Казань, 9 сентября 2020, 07:01 — REGNUM Арбитраж Татарии 13 ноября 2020 года рассмотрит требование банкрота «Татагропромбанка» к бывшему министру финансов Татарии, экс-депутату Госсовета РТ и экс-главе правления «Татфондбанка» Роберту Мусину.
REGNUM 00:01
Шоу-бизнес
Реалити-шоу о семье Кардашьян закрывается после 20 сезонов
В начале следующего года будут показаны последние серии с участием клана Кардашьян-Дженнер.
ОК! 03:58
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Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ вчера в 12:35
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Надежда Ангарская рассказала о ревности со стороны бывшего мужа
Надежда Ангарская рассказала о ревности со стороны бывшего мужа Победительница шоу "Последний герой" объяснила, почему развелась с мужем.
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму
Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM 05:45
Политика
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года.
ТАСС вчера в 22:00