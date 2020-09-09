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Интерфакс
Интерфакс

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что менеджеры навязывают им услугу по покупке страховки средств от хищения, в том числе с карт, выдавая ее за обязательную, пишет "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную.
Коммерсантъвчера в 18:18
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Царьград

Двойной удар по клиенту: Эксперт развенчал популярную банковскую уловку

Царьград00:11
Говорит Москва

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Говорит Москвавчера в 04:24
URA.Ru

Банки стали навязывать клиентам страховку от хищения денег с карт

URA.Ruвчера в 21:00
БИЗНЕС Online

СМИ: Сбербанк стал навязывать клиентам новую страховку, ее выдают за обязательную

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:59
Телеканал 360°

«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Телеканал 360°вчера в 23:47
Интерфакс

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Интерфаксвчера в 04:17
Коммерсантъ

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Коммерсантъвчера в 18:18

Застройщикам предсказали резкое увеличение числа облигационных займов

Ожидаемый выход новых застройщиков на рынок публичных заимствований, по мнению «Эксперт РА», обусловлен реформой долевого строительства, в результате которой девелоперы могут теперь рассчитывать не на деньги дольщиков, а на проектное финансирование от банков.
Застройщикам предсказали резкое увеличение числа облигационных займов
РБК00:00

Полковник оценил шансы НАТО в бою против кавказских подразделений армии РФ

Как отметил экс-разведчик, полковник в отставке и ветеран войны в Афганистане Анатолий Матвийчук, в кавказском и закавказском регионах сейчас не исключена деятельность разведывательных подразделений.
ПолитРоссия8 сентября в 05:46

Американские сенаторы призвали расширить санкции по «акту Магнитского»

Американские сенаторы-демократы Боб Менендес и Бен Кардин призвали министерство финансов США расширить санкции в рамках "акта Магнитского", говорится в их письме, опубликованном в комитете по иностранным делам в сенате.
РИА Новости22:13

Стало известно о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Известия00:00
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Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3 независимо от Китая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что США и Россия должны продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) независимо от возможного участия в нем Китая.
Взгляд.ру22:35

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак намерена запросить проведение судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов.
Известия21:12
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