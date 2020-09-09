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Интерфакс
Интерфакс

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что менеджеры навязывают им услугу по покупке страховки средств от хищения, в том числе с карт, выдавая ее за обязательную, пишет "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную.
Коммерсантъ18:18
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Телеканал 360°

«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Телеканал 360°23:47
Говорит Москва

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Говорит Москва04:24
Интерфакс

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Интерфакс04:17
БИЗНЕС Online

СМИ: Сбербанк стал навязывать клиентам новую страховку, ее выдают за обязательную

БИЗНЕС Online02:59
Царьград

В течение 14 дней можно отменить: В Сбере оправдались за навязывание защиты от мошенников

Царьград12:29
URA.Ru

Банки стали навязывать клиентам страховку от хищения денег с карт

URA.Ru21:00
Коммерсантъ

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Коммерсантъ18:18

В Минске задерживают участниц пикета в поддержку Колесниковой

Белорусские омоновцы начали в Минске задерживать участниц акции в поддержку одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой, которая была арестована в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране.
В Минске задерживают участниц пикета в поддержку Колесниковой
Вести.Ru12:49
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Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза»

Руководитель петербургской киностудии «Триикс медиа» Инесса Юрченко стала врио гендиректором «Ленфильма» в феврале 2020 года, на этом посту она сменила Эдуарда Пичугина, возглавлявшего студию восемь лет.
РБК13:13

Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР.
ТАССвчера в 10:14
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Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», — указано в сообщении Центра.
REGNUM12:29
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
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Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфакс10:47
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