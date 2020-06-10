Общество
РИА НовостиКлиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса. В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.
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с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.рувчера в 09:30
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Общество
Протестующие в США демонтировали статую Христофора Колумба
BFM.ru вчера в 19:29
Общество
Музеи России откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня
«Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 03:34
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28
Транспорт
Волгоградцам пообещали вернуть маршрутки и дачные автобусы
Сегодня, 11 июня, после нескольких дней 30-градусной жары в регионе волгоградцы наконец дождались от руководства области новости о поэтапном возобновлении работы дачных автобусов и маршруток.
Блокнот Волгоград 03:11
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Происшествия
Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Известия вчера в 07:27
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек
1,3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки). 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве.
Ведомости 03:56
Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку «Хабаровск»
Американский журнал Forbes назвал российскую подлодку проекта 09851 «Хабаровск» субмариной десятилетия.
Известия 00:39
Общество
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, сочли недостаточными.
Lenta.ru 04:53
Кино
Фильм «Унесенные ветром» запретили в США
Решение о блокировке фильма «Унесенные ветром», вышедшему в 1939 году, приняла платформа HBO Max. Теперь ленты в США в открытом доступе нет.
Gazeta.SPb вчера в 15:18
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
В Калининградской области зафиксировали 42 новых случая коронавируса
С начала распространения COVID-19 в Калининградской области выявили 1 946 случаев заражения.
Калининград 24 05:01
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз
В ноябре 2019-го подписчики обладательницы титула «Человек года» на главной телестройке страны узнали неожиданную новость: Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко готовятся вновь стать родителями.
Wday.ru 03:56
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Коммерсантъ 09 июня в 08:49
Здоровье
Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM вчера в 22:54
Армия и оружие
Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35
EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС Российский летчик-испытатель Дмитрий Селиванов рассказал, что на новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, однако есть перспективные образцы вооружения, которые пока не готовы к применению в полетах.
РЕН ТВ вчера в 03:34
Общество
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
Общество
В Италии начали продавать дома за один евро
Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро, сообщает CNN Travel.
РИА Новости 03:48
Авто
Дом на колесах: выбираем кемпер для путешествий по России
УАЗ "Байкал" Специально для дальних путешествий УАЗ совместно с компанией "Люкс Форм" превратил легендарную "Буханку" в настоящий дом на колесах.
AutoNews 04:27
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Армия и оружие
В США вышел из строя новейший авианосец
Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
News.ru 09 июня в 14:44
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» пройдет в онлайн-формате
Коммерсантъ вчера в 16:05