Общество

Невские НовостиНевские НовостиКлиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги

Клиенты Сбербанка начали жаловаться, что банк списывает с их счетов поступающие детские пособия, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса, в счет погашения долгов. Об этом пользователи банка стали писать в Twitter.
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с чего всё началось

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.
Банки.рувчера в 09:30

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Мать двоих детей пожаловалась на списанные Сбербанком «деньги от Путина». Народ забросал советами

Царьград04:41

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

РБКвчера в 12:13

В Сбербанке проверяют случаи списания детских пособий в счет уплаты долгов

REGNUM02:28

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

РИА Новостивчера в 15:26

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей в счет долгов

Коммерсантъвчера в 13:28

В Сбербанке проверяют причины списания детских пособий в счёт долгов

News.ru02:46

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

Банки.рувчера в 09:30
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Космос

Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты

Sibnovosti.ru 02:30
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Политика

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09 июня в 09:39
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Общество

ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых

Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
ТАСС 09 июня в 05:13
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Общество

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
RT на русском 05:27
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Здоровье

Большое количество больных коронавирусом выявлено в Крыму

За сутки в Республике Крым зарегистрированы 25 новых зараженных коронавирусом, сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Примечания 03:35
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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Общество

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило полмиллиона

Общее количество случаев коронавируса в России, выявленных с начала пандемии, превысило 500 тысяч.
Российская газета 04:57
15
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
2,2K
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Космос

Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру вчера в 14:59
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
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Общество

Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США

Народные новости 03:44
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Происшествия

Калининградец заживо сварился в отделе полиции: новое видео из камеры

НТВ 05:04
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Происшествия

Росгвардия наказала угрожавшего подбросить наркотики сотрудника

11 июня в Сети появилось видео, на котором приехавший на вызов сотрудник Росгвардии угрожает подбросить наркотики мужчине, который слишком громко слушал музыку дома.
РБК 05:10
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Игры

Фоторежим будет доступен с первого дня в The Last of Us Part II

Создатели проекта рассказали, что для игроков уже с первого дня будет доступен пакет обновлений.
Экономика сегодня 09 июня в 11:23
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Экономика

Мишустин рассказал о влиянии коронавируса на экономику

Влияние внешних факторов на экономику России в I квартале 2020 года было умеренным.
Известия 05:07
Авто

Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что отечественный внедорожник Lada 4x4, как и другие модели российского бренда, уходят с рынка ЕС из-за серьезного ужесточения эко-норм и новой стратегии развития, принятой Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.
Новые автомобили 04:11
2
Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Российская газета 03:37
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
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Гаджеты

Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield

Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews вчера в 12:51
4
Общество

В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты

Выпускники школ Белгородской области и Республики Башкирия должны были получить аттестаты в ближайшие дни.
Учительская газета вчера в 12:56
20
Политика

В Кремле не увидели странностей в показателях смертности от COVID-19

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга заявил, что невысокие показатели смертности при большом количестве заболевших коронавирусной инфекцией в России смотрятся «необычно».
РБК 05:36
Общество

Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

По словам Немерюка, аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 04:07
68
Общество

На Кубани снимают пропускной режим между муниципальными образованиями

Пропускной режим между муниципальными образованиями в Краснодарском крае был введён в начале апреля в качестве меры для ограничения распространения коронавируса.
REGNUM 05:44
Экономика

Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
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Транспорт

В Волгоградской области возобновят работу общественного транспорта

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу поэтапного возобновления работы всех пассажирских маршрутов региона.
Infokam.su 04:34
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