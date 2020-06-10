Общество

РИА НовостиРИА НовостиКлиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса. В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.
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с чего всё началось

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.
Банки.ру09:30

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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей в счет долгов

Коммерсантъ13:28

«Это не системно»: Сбербанку пришлось объясняться за списание «президентских выплат» на детей

Царьград17:18

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

РИА Новости15:26

Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов

RT на русском16:44

Сбербанк списывает со счетов клиентов выплаты на детей в счет долгов

REGNUM13:22

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

РБК12:13

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

Банки.ру09:30
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Армия и оружие

Американские военные случайно уронили с самолета гиперзвуковую ракету

Как пишет издание Aviation Week, ракета была непреднамеренно отделена от B-52 во время проведения летных испытаний.
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Петербургские вузы попали в рейтинг QS

Отмечается, что впервые в рейтинг QS внесли Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», вуз попал в топ-800.
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СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде

Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
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Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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Пожар произошел на территории кафе, расположенного на юге Москвы. Данных о пострадавших не поступало, сообщает столичный главк МЧС.
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Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

Тележурналистка и общественный деятель Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала это ЧП "историей большого обмана".
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

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Американский врач опроверг важное заявление ВОЗ о коронавирусе

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