В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.

с чего всё началось

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса. В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Космос Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. 47

Армия и оружие Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия Как уточняет Forbes, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами": у русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (по сути, шпионская субмарина) "Белгород", спущенная на воду 23 апреля прошлого года. 23

Здоровье Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года В 2020 году истекает срок реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ.

Общество От коронавируса в мае в Москве умерли 2757 человек Отмечается, что смертность за май выше показателей предыдущего месяца в связи с тем, что на конец апреля пришёлся пик заболеваемости коронавирусом в Москве. 340

Здоровье Что пить и есть при проблемах с кишечником: советы врача-проктолога Отличным ужином, по мнению врача, станет тушеная капуста, отварная говядина, овощной салат, голубцы с гречкой, белая рыбы с салатом из овощей или кабачковая запеканка со сметаной и творогом. 7

Наука Обнаружили предшественника Великой китайской стены Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры. 28

Общество Петербургские вузы попали в рейтинг QS Отмечается, что впервые в рейтинг QS внесли Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», вуз попал в топ-800. 95

Общество СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 3,1K

Шоу-бизнес Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова Тележурналистка и общественный деятель Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала это ЧП "историей большого обмана". 57

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 397