Общество
РИА НовостиКлиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса. В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.
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с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.рувчера в 09:30
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Общество
На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами
Пропуска для передвижения между муниципалитетами Кубани, введенные из-за коронавируса, отменяются, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:17
Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
РИА Новости 05:55
Транспорт
В Курганской области вводят новые правила для въезда в регион
Власти курганской области вводят новый порядок въезда на территорию региона, который начинает действовать с 15 июня.
URA.Ru 06:38
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды
Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Авто
Audi назвала стоимость электромобиля Audi e-tron в России
Компания Audi начала прием заказов в России на свой первый электрический кроссовер Audi e-Tron.
Автоновости дня 06:43
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске
По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Здоровье
В Крыму выявили 25 носителей коронавируса
«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
Транспорт
С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»
С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Происшествия
В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок
10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
REGNUM 05:54
Общество
Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 14 июля
Правительство Финляндии сохранит ограничения на передвижение через российскую границу, введённые из-за пандемии коронавируса до 14 июля, сообщает в четверг правительство страны.
РИА Новости 06:28
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Общество
«Морской старт» договаривается с покупателем
S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch.
TelecomDaily вчера в 04:30
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Футбол
«Химки» попробуют пройти лицензирование для участия в РПЛ
«Химки», завоевавшие по итогам досрочно завершенного сезона ФНЛ право на повышение в классе, все же попробуют пройти лицензирование для выступления в Премьер-Лиге.
Bookmaker-ratings.ru 03:43
Происшествия
В Псковской области сильный ветер повалил 300 деревьев
Порядка 300 деревьев повалено сильными порывами ветра на территории двух районов Псковской области, повреждены кровли 20 жилых домов, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:42
Космос
Источник токсичного бензола начали искать в российском модуле на МКС
Российская газета вчера в 22:32
Игры
Фоторежим будет доступен с первого дня в The Last of Us Part II
Создатели проекта рассказали, что для игроков уже с первого дня будет доступен пакет обновлений.
Экономика сегодня 09 июня в 11:23
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову
Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова в «Пусть говорят»
РИА Новости 04:11
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкий кадр с мужем
Недавно Екатерина Андреева обнародовала в аккаунте в «Инстаграм» фотографию, сделанную как раз во время одной из совместных поездок, по которым они, по всей видимости, соскучилась на карантине.
Bimru.ru 04:30