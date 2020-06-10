Общество

РИА НовостиРИА НовостиКлиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса. В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.
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с чего всё началось

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.
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Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов

RT на русском16:44

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

РБК12:13

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

РИА Новости15:26

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей в счет долгов

Коммерсантъ13:28

Сбербанк списывает со счетов клиентов выплаты на детей в счет долгов

REGNUM13:22

«Это не системно»: Сбербанку пришлось объясняться за списание «президентских выплат» на детей

Царьград17:18

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

Банки.ру09:30
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Обнаружили предшественника Великой китайской стены

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Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

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В Петербурге автомобиль наехал на остановку

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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, сообщается на сайте Института космических исследований РАН в среду, 10 июня.
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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

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Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте

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