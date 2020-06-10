Общество
РИА НовостиКлиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса. В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.
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с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.ру09:30
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Экономика
Эксперты предупредили о скором росте тарифов операторов связи
Рост тарифов на услуги связи в этом году может достичь 5–10% во второй половине года, сказал «Известиям» директор по развитию и управлению продуктами оператора Danycom Петр Кушиков.
Известия 14:25
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Кино
Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
Футбол
«Спартак» заинтересовался нападающим «Флуминенсе»
Согласно информации издания Esporte News Mundo, заинтересованность в трансфере 19-летнего исполнителя проявляет московский «Спартак».
Евро-футбол.ру 01:32
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу
Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru 11:08
Политика
В МИД России огласили условие открытия границы с Белоруссией
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в закрытии границ не заинтересованы ни в Минске, ни в Москве, сохранять ситуацию с закрытием из-за распространения коронавируса границ ни в интересах России, ни в интересах Белоруссии.
Аргументы недели 15:22
Наука
Обнаружили предшественника Великой китайской стены
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
Наука
Ученые назвали год основания уйгурской крепости Пор-Бажын
Узнать точный сезон и год основания крепости помогли годичные кольца замурованных в ее стенах лиственниц.
iReactor 06:54
Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития сферы IT и телекоммуникаций с представителями российских компаний.
Газета.Ru 11:18
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
Шоу-бизнес
Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова
Тележурналистка и общественный деятель Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала это ЧП "историей большого обмана".
Что происходит 09:17
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо
Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, сообщается на сайте Института космических исследований РАН в среду, 10 июня.
Известия 17:31
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 17:51
Происшествия
Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте
Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест на срок до 9 августа.
Известия 10:25
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» пройдет в онлайн-формате
Коммерсантъ 16:05
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили вчера в 22:24
Экономика
«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47