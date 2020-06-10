Общество
РИА НовостиКлиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса. В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.
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с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.ру09:30
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Общество
Врач посоветовала способ борьбы с сединой
Ранней сединой сегодня вряд ли кого-то удивишь.
РИА Новости 19:02
Общество
В Ульяновск доставили опытный самолет МС-21-300
Накануне, 10 июня, на аэродром "Ульяновск-Восточный" для покраски доставили четвертый опытный самолет МС-21-300.
Байкал24 21:19
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19
Семьдесят один заболевший коронавирусом выявлен в Алтайском крае за сутки, общее число инфицированных достигло 2390 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 08 июня в 01:53
Путешествия
Названы безопасные направления для туристов в 2020 году
Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) назвал безопасные направления для отдыха этим летом.
Lenta.ru 21:14
Шоу-бизнес
Бойфренд Бузовой попал в аварию во время съемок нового клипа
Рэпер Давид Манукян попал в аварию во время съемок нового клипа, когда артист снимал сцену с ездой на автомобиле.
Пятый канал 08:22
Здоровье
В Госдуме задумались о борьбе с COVID-19 с помощью чеснока и пиявок
По словам Тумусова, опыт Китая, Индии, Кореи и Японии говорит о широком применении методов традиционной народной медицины в борьбе с COVID-19.
Ридус 20:55
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости 02:43
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Общество
На Алтае с 11 июня откроется ряд летних кафе и турбаз
Туристические объекты Алтая будут открыты с 11 июня при наличии у них медицинской лицензии, сообщил губернатор области Олег Хорохордин 10 июня в ходе заседания оперативного штаба региона.
ИА Красная Весна 02:54
Футбол
Американский хавбек «Шальке» Маккензи: «Трампа можно назвать расистом»
Гельзенкирхен, Германия, 10 июня 2020, 18:59 — REGNUM Американский полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Уэстон Маккензи подверг президента США Дональда Трампа критике в связи с массовыми протестами против расизма и поведения местной полиции в отношении темнокожего населения страны.
REGNUM 11:59
Политика
Республиканцы призвали ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Здоровье
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия 20:45
Космос
В российском модуле МКС проверяют уровень токсичного бензола
Вашингтон, 11 июня 2020, 04:36 — REGNUM Прибор для определения качества воздуха установил экипаж Международной космической станции в российском модуле «Звезда», сообщили 9 июня в пресс-службе NASA.
REGNUM 21:36
Общество
Минтруд отказался от особых правил увольнений во время пандемии
Министерство труда внесло изменения в проект регулирования трудовых отношений, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Компания 00:37
Авто
Российскую Kia Optima переименуют и оснастят новым мотором
Компания Kia переименует модель Optima в России -- автомобиль будут продавать под индексом K5, как на южнокорейском и китайском рынках.
Motor 08 июня в 03:32
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Армия и оружие
США «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний
Недавно в Соединенных Штатах Америки прошли испытания гиперзвуковой ракеты. Во время тестирований она потерялась.
Актуальные Новости 01:54
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
Технологии
Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
Пользователям сервисов бесплатных объявлений стоит соблюдать ряд простых правил, чтобы не стать жертвами мошенников: опрошенные РИА Новости эксперты советуют не выходить из официального приложения ресурса, не открывать ссылки из писем или сообщений в соцсетях от посторонних лиц, обращать внимание на названия доменов и подвергать сомнению нетипичные просьбы.
РИА Новости 21:37
Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать налоговый маневр для компаний, работающих в IT-отрасли.
Политическая Экспертиза 08:51
Политика
Грызлов заявил о необходимости диалога между Киевом и Донбассом
Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил о необходимости диалога в ежедневном формате между Киевом и Донбассом.
News.ru 16:45
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57