Общество

РИА НовостиРИА НовостиКлиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса. В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.
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с чего всё началось

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.
Банки.ру09:30

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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

РИА Новости15:26

«Президентские» выплаты на детей уходят за минуту: Сбербанк винят в списании денег за долги

Царьград13:33

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

Банки.ру09:30

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей в счет долгов

Коммерсантъ13:28

Сбербанк списывает со счетов клиентов выплаты на детей в счет долгов

REGNUM13:22

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

РБК12:13

Клиенты Сбербанка составили коллективную жалобу после списания денег

News.ru13:33
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Политика

У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы

Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Экономика

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
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Футбол

Тугарев и Сулейманов присоединились к тренировкам «Локомотива»

Полузащитники «Локомотива» Роман Тугарев и форвард Тимур Сулейманов прибыли в расположение команды в Баковке и приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Спорт-Экспресс 13:47
Происшествия

В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба

На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
13
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Известия 10:09
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Авто

Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж

Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили вчера в 22:24
3
Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката

Российская газета 15:00
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
40
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
349
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
138
Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

Газета.Ru 06:29
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Политика

Порошенко прорвался к генпрокурору и устроил скандал на русском языке

Бывший президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый по делу об издании незаконного приказа главе СВР, буквально прорвался в кабинет генпрокурора Ирины Венедиктовой и устроил скандал на русском языке.
Суть событий 14:29
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Фигурное катание

Медведева поддержала американского фигуриста в конфликте с Ягудиным

РИА Новости 09:06
10
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

RZN.info 14:04
5
Происшествия

Михаила Ефремова отправили под домашний арест

Актёр отправлен под домашний арест. Выслушав мнения сторон, суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Телеканал ОТВ вчера в 15:23
7K
Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

РБК вчера в 11:05
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Происшествия

В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайку

В деревне Большое Покровское Новой Москвы произошла просадка опоры автомобильного моста через реку Незнайку.
RT на русском 15:50
70
Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
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Общество

ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
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Спорт

Результат женской сборной России по хоккею на ОИ-14 аннулировали

Результат женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулирован.
News.ru 15:19
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
4,2K
Общество

В Подмосковье захотели открыть к выходным ТЦ и летние веранды кафе

Ранее власти Московской области отсрочили арендаторам муниципального имущества и так называемых неразграниченных земель платежи на общую сумму в 63 миллиона рублей.
Lenta.ru 14:28
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Кино

Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса

Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета вчера в 07:15
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