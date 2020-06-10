Общество
РБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.
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с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.рувчера в 09:30
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Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС 09 июня в 20:03
Происшествия
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 20 тыс. человек
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 10:10 — REGNUM Больше 20,5 тысяч человек проверили на коронавирус за последние сутки в Петербурге.
REGNUM 03:10
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Политика
В Кремле объяснили, почему не пригласили на парад Победы Зеленского
Readovka.ru вчера в 08:51
Политика
Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
Происшествия
Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки
Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУСК по региону.
РИА Новости 02:43
Политика
Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
Футбол
СМИ: «Спартак» проявляет интерес к бразильскому футболисту Пикачу
Московский «Спартак» обратил внимание на правого защитника Яго Пикачу из «Васко да Гама».
RT на русском 03:12
Футбол
Амстердам предоставил гарантии проведения матчей Евро-2020
Королевский футбольный союз Нидерландов предоставила гарантии готовности Амстердама принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Sport24.ru вчера в 07:35
Общество
Волгоградцам пообещали вернуть маршрутки и дачные автобусы
Сегодня, 11 июня, после нескольких дней 30-градусной жары в регионе волгоградцы наконец дождались от руководства области новости о поэтапном возобновлении работы дачных автобусов и маршруток.
Блокнот Волгоград 03:11
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
По словам Шараповой, Ефремов вовлек людей в своей "большой актерский мир", благодаря чему ему удалось создать о себе "сказочное представление".
iReactor вчера в 03:00
Происшествия
Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей
Вести.Ru вчера в 07:08
Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Общество
Финляндия с 14 июня разрешит гражданам путешествия в Прибалтику
Правительство Финляндии обновит рекомендации по зарубежным поездкам граждан и разрешит туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией с 14 июня.
Известия 00:45
Здоровье
В Крыму выявили 25 носителей коронавируса
«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Происшествия
В Петербурге собака чуть не загрызла младенца
Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга – ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.
РИА Новости 02:57
Наука
Ученые выяснили, как психопаты распространяют коронавирус
Люди с психопатическими чертами личности отказываются соблюдать социальную дистанцию и готовы нарочно чихать и трогать поверхности, если заразятся коронавирусом, выяснил американский психолог.
Газета.Ru 09 июня в 06:13
Экономика
Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн
Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла показателя $1,5 трлн.
РБК 01:50
Политика
Кудрин: медицина в России существенно недофинансирована
«Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки», — подчеркнул Кудрин.
REGNUM 02:53
Политика
В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе
"Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины - будут принимать участие в работе групп ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.) и в формате ТКГ на постоянной основе", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:23
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала редкое фото с мужем
Известная телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в соцсети Instagram опубликовала редкую фотографию с мужем на отдыхе.
Вечерняя Москва 02:31
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 09 июня в 19:20