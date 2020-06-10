В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.

с чего всё началось

«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Здоровье Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть. 26

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 59

Экономика Сбербанк договорился о покупке 2ГИС Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС. 203

Политика Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи. 1K

Происшествия Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУСК по региону. 7

Политика Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора. 20

Футбол СМИ: «Спартак» проявляет интерес к бразильскому футболисту Пикачу Московский «Спартак» обратил внимание на правого защитника Яго Пикачу из «Васко да Гама».

Футбол Амстердам предоставил гарантии проведения матчей Евро-2020 Королевский футбольный союз Нидерландов предоставила гарантии готовности Амстердама принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.

Общество Волгоградцам пообещали вернуть маршрутки и дачные автобусы Сегодня, 11 июня, после нескольких дней 30-градусной жары в регионе волгоградцы наконец дождались от руководства области новости о поэтапном возобновлении работы дачных автобусов и маршруток. 3

Общество Финляндия с 14 июня разрешит гражданам путешествия в Прибалтику Правительство Финляндии обновит рекомендации по зарубежным поездкам граждан и разрешит туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией с 14 июня. 1

Здоровье В Крыму выявили 25 носителей коронавируса «За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.

Происшествия В Петербурге собака чуть не загрызла младенца Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга – ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России. 12

Наука Ученые выяснили, как психопаты распространяют коронавирус Люди с психопатическими чертами личности отказываются соблюдать социальную дистанцию и готовы нарочно чихать и трогать поверхности, если заразятся коронавирусом, выяснил американский психолог.

Политика В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе "Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины - будут принимать участие в работе групп ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.) и в формате ТКГ на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала редкое фото с мужем Известная телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в соцсети Instagram опубликовала редкую фотографию с мужем на отдыхе.