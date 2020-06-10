Общество

РБКРБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.
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с чего всё началось

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.
Банки.рувчера в 09:30

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В Сбербанке проверяют причины списания детских пособий в счёт долгов

News.ru02:46

В Сбербанке проверяют случаи списания детских пособий в счет уплаты долгов

REGNUM02:28

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей в счет долгов

Коммерсантъвчера в 13:28

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

РИА Новостивчера в 15:26

Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов

RT на русскомвчера в 16:44

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

РБКвчера в 12:13

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

Банки.рувчера в 09:30
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
1,9K
Здоровье

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
26
Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
78
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
59
Общество

Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС 09 июня в 20:03
17
Происшествия

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 20 тыс. человек

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 10:10 — REGNUM Больше 20,5 тысяч человек проверили на коронавирус за последние сутки в Петербурге.
REGNUM 03:10
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
2,6K
Политика

В Кремле объяснили, почему не пригласили на парад Победы Зеленского

Readovka.ru вчера в 08:51
2,2K
Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
1K
Происшествия

Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУСК по региону.
РИА Новости 02:43
7
Политика

Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
20
Футбол

СМИ: «Спартак» проявляет интерес к бразильскому футболисту Пикачу

Московский «Спартак» обратил внимание на правого защитника Яго Пикачу из «Васко да Гама».
RT на русском 03:12
Футбол

Амстердам предоставил гарантии проведения матчей Евро-2020

Королевский футбольный союз Нидерландов предоставила гарантии готовности Амстердама принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Sport24.ru вчера в 07:35
Общество

Волгоградцам пообещали вернуть маршрутки и дачные автобусы

Сегодня, 11 июня, после нескольких дней 30-градусной жары в регионе волгоградцы наконец дождались от руководства области новости о поэтапном возобновлении работы дачных автобусов и маршруток.
Блокнот Волгоград 03:11
3
Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
16
Шоу-бизнес

Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова

По словам Шараповой, Ефремов вовлек людей в своей "большой актерский мир", благодаря чему ему удалось создать о себе "сказочное представление".
iReactor вчера в 03:00
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Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru вчера в 07:08
648
Армия и оружие

В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением

В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Общество

Финляндия с 14 июня разрешит гражданам путешествия в Прибалтику

Правительство Финляндии обновит рекомендации по зарубежным поездкам граждан и разрешит туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией с 14 июня.
Известия 00:45
1
Здоровье

В Крыму выявили 25 носителей коронавируса

«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
20
Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета 02:11
562
Происшествия

В Петербурге собака чуть не загрызла младенца

Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга – ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.
РИА Новости 02:57
12
Наука

Ученые выяснили, как психопаты распространяют коронавирус

Люди с психопатическими чертами личности отказываются соблюдать социальную дистанцию и готовы нарочно чихать и трогать поверхности, если заразятся коронавирусом, выяснил американский психолог.
Газета.Ru 09 июня в 06:13
Экономика

Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн

Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла показателя $1,5 трлн.
РБК 01:50
1
Политика

Кудрин: медицина в России существенно недофинансирована

«Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки», — подчеркнул Кудрин.
REGNUM 02:53
2
Политика

В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе

"Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины - будут принимать участие в работе групп ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.) и в формате ТКГ на постоянной основе", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:23
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала редкое фото с мужем

Известная телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в соцсети Instagram опубликовала редкую фотографию с мужем на отдыхе.
Вечерняя Москва 02:31
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 09 июня в 19:20
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