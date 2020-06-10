Общество
РБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.
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с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.ру09:30
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Политика
В оговорке Путина нашли название нового министерства
Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM 21:52
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
По словам Шараповой, Ефремов вовлек людей в своей "большой актерский мир", благодаря чему ему удалось создать о себе "сказочное представление".
iReactor 03:00
Общество
Банк России выпустит памятную монету, посвященную врачам
Совет директоров Банка России одобрил выпуск в этому году памятной монеты, посвященной медицинским работникам.
Вести.Ru 07:37
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ вчера в 12:17
Политика
В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы
Россия получила подтверждение визита на Парад Победы в Москве в том числе от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии и Молдавии, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета 07:21
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Здоровье
В Бурятии скончался ещё один пациент с коронавирусом
Улан-Удэ, 11 июня 2020, 06:03 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 23:03
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 20:06
Происшествия
По делу о похищении сына адвоката Скрыпника задержан адвокат Гладилин
Адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер сообщил ТАСС, что в настоящее время следователи допрашивают господина Гладилина.
Коммерсантъ 21:28
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия 22:07
Происшествия
Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 11:26
Происшествия
Сотрудница полиции Екатеринбурга задержана пьяной за рулем
Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов машину, в которой находилась за рулем замначальника службы участковых уполномоченных ОП № 3 Екатеринбурга.
URA.Ru 12:22
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Общество
В Омске хотят сократить 1,5 тысячи работников медицинских лабораторий
Авторы инициативы сообщают, что вместо 1900 сотрудников в единой лаборатории останется работать порядка 240 человек, остальных просто сократят.
Om1.ru 12:30
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Технологии
Росатом начал разработку реактора для сжигания опасных веществ
Работы по созданию проекта уникального реактора, предназначенного для «выжигания» опасных радиоактивных веществ, начали специалисты предприятия «Горно-химический комбинат», 10 июня сообщает газета «Вестник ГХК».
ИА Красная Весна 22:27
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Авто
Volkswagen запустил производство кроссовера Nivus
Volkswagen запустил производство новой модели — компактного купе-кроссовера Nivus.
MotorPage.Ru 04:40
Космос
В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д
Специалисты входящего в состав Роскосмоса калининградского предприятия ОКБ «Факел» провели успешные испытания одновременной работы двух двигателей СПД-140Д.
AstroNews.ru 00:29
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Общество
Писатель Анатолий Трушкин умер от коронавируса
Союзное Вече 05:59
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест
Право.ру вчера в 14:52