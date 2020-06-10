В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.

с чего всё началось

«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Общество Работающие 1 июля получат повышенную оплату Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко. 1K

Общество На Камчатке продлили режим ограничений Петропавловск-Камчатский, 11 июня 2020, 04:08 — REGNUM Режим ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, на Камчатке продлят до 30 июня.

Происшествия Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. 299

Политика Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться.

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 67

Спорт МОК аннулировал результаты российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты женской хоккейной сборной России на Олимпиаде 2014 года, которая прошла в Сочи.

Гаджеты Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 12 Сайт mobiledirect.ro, который на момент написания заметки испытывает трудности с работой из-за огромного наплыва посетителей, опубликовал серию изображений чехлов для грядущих iPhone 12.

Футбол На этой неделе «Челси» объявит о переходе Вернера Источник сообщает, что в соглашении Вернера и «Лейпцига» прописана сумму отступных, которая составляет 53 миллиона фунтов.

Наука Для медиков изобрели прозрачные маски из полимерной мембраны Маска из полимерной мембраны не будет скрывать мимику, что упрощает общение, особенно для людей с нарушением слуха.

Путешествия Названы безопасные направления для туристов в 2020 году Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) назвал безопасные направления для отдыха этим летом.

Происшествия В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал директора плавбазы Леонида Жданова, проходившего одним из обвиняемых по делу о крушении катамарана на Волге. 28

Единоборства Украинский боксер Гвоздик завершил профессиональную карьеру Менеджер украинского боксера Александра Гвоздика сообщил, что 33-летний спортсмен завершает профессиональную карьеру.

Наука Найдено древнейшее произведение искусства в Китае Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет. 2

Общество Россия открывает границы для выезда граждан за рубеж Международные авиаперевозки были остановлены в стране с 27 марта, а уже с 30 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла свои границы. 2,4K