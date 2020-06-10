Общество
РБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.
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с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.рувчера в 09:30
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Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
ТАСС вчера в 13:58
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Skoda представила новый Octavia Scout
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У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка
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ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС вчера в 07:46
Технологии
Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей
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Происшествия
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Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM вчера в 21:52
Здоровье
Кардиолог сахалинского РСЦ рассказала Sakh.com, что там происходит
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Сахалин.Инфо вчера в 23:30
Кино
Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max
РБК вчера в 04:03
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«Сельта» хочет выкупить Смолова
Soccer.ru вчера в 03:13
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России
Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
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Дарья Мороз позировала без нижнего белья
WomanHit.ru вчера в 09:34
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в июле
Санкт-Петербург примет матч 1/2 финала Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".
The Moscow Post 09 июня в 07:17
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
REGNUM вчера в 18:14
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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Car.ru вчера в 07:48
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
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Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
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REGNUM 09 июня в 06:30
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ вчера в 06:48
Политика
В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы
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Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона
Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона.
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Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
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