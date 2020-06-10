Общество

РБКРБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.
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с чего всё началось

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.
Банки.рувчера в 09:30

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Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов

RT на русскомвчера в 16:44

«Это не системно»: Сбербанку пришлось объясняться за списание «президентских выплат» на детей

Царьградвчера в 17:18

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

РИА Новостивчера в 15:26

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей в счет долгов

Коммерсантъвчера в 13:28

Сбербанк списывает со счетов клиентов выплаты на детей в счет долгов

REGNUMвчера в 13:22

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

РБКвчера в 12:13

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

Банки.рувчера в 09:30
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Общество

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

ТАСС вчера в 13:58
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Авто

Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня вчера в 03:13
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Общество

У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка

Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери.
News.ru вчера в 11:45
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС вчера в 07:46
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Технологии

Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей

Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru вчера в 19:29
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Общество

Девушка с «кукольной» внешностью решила смыть косметику с половины лица, чтобы показать, как макияж меняет человека: фото

Девушка на фото выглядит красивой и ухоженной, ее глаза способны покорить многих мужчин. Но оказывается, без косметики ее сложно узнать.
SM News 09 июня в 15:19
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

АБН вчера в 23:26
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Политика

В оговорке Путина нашли название нового министерства

Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM вчера в 21:52
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Здоровье

Кардиолог сахалинского РСЦ рассказала Sakh.com, что там происходит

Врач-кардиолог неотложной кардиологии регионального сосудистого центра (РСЦ) Сахалинской областной клинической больницы Мария Яковлева рассказала корреспонденту ИА Sakh.com о том, что происходит в центре.
Сахалин.Инфо вчера в 23:30
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Кино

Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max

РБК вчера в 04:03
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Футбол

«Сельта» хочет выкупить Смолова

Soccer.ru вчера в 03:13
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России

Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз позировала без нижнего белья

WomanHit.ru вчера в 09:34
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Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграют в июле

Санкт-Петербург примет матч 1/2 финала Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".
The Moscow Post 09 июня в 07:17
Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM вчера в 18:14
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
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Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
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Авто

Changan запустил программу кредитования совместно с ВТБ

Car.ru вчера в 07:48
Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой 09 июня в 08:19
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 09 июня в 06:30
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ вчера в 06:48
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Политика

В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы

Россия получила подтверждение визита на Парад Победы в Москве в том числе от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии и Молдавии, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета вчера в 07:21
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Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона.
Lenta.ru 00:14
Общество

Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет

Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15
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Авто

Haval назвал внедорожник «большой собакой»

Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
Автоновости дня вчера в 09:42
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Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости 09 июня в 14:59
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