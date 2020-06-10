Общество

РБКРБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.
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с чего всё началось

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.
Банки.ру09:30

Подробнее о событии

Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов

RT на русском16:44

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

РИА Новости15:26

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

Банки.ру09:30

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей в счет долгов

Коммерсантъ13:28

Сбербанк списывает со счетов клиентов выплаты на детей в счет долгов

REGNUM13:22

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

РБК12:13

Клиенты Сбербанка составили коллективную жалобу после списания денег

News.ru13:33
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Политика

Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы

Ведомости 06:46
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Армия и оружие

Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста

СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra 14:58
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Наука

Обнаружили предшественника Великой китайской стены

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
28
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Футбол

«Зенит» уточнил дату матча со «Спартаком» в Кубке России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» уточнил дату и место проведения полуфинального матча Кубка России с московским «Спартаком».
АБН вчера в 10:35
Армия и оружие

В Грузии намерены начать производство Су-25

На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
247
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
77
Общество

В Ричмонде демонстранты снесли памятник Христофору Колумбу

МИР 24 16:02
13
Единоборства

Стипе Миочич и Даниэль Кормье завершат трилогию 15 августа на UFC 252

Титульный бой в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье станет главным событием турнира UFC 252, который состоится 15 августа, предположительно, в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
FightTime.ru вчера в 13:26
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
60
Здоровье

На Украине за сутки зафиксировали более 500 случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 525 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 03:22
56
Происшествия

В Москве потушили пожар в подвале ресторана «Тонгал»

ТАСС 16:59
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Экономика

Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
1,1K
Политика

У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы

Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Космос

Российская обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела все небо

РЕН ТВ 16:31
Здоровье

В Псковскую область прибыла вторая бригада медиков из Москвы

Вторая бригада медиков из Москвы прибыла в Псковскую область в среду, чтобы сменить первую группу, которая помогает региональным коллегам организовать эффективное лечение пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 16:32
2
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

REGNUM вчера в 12:08
912
Армия и оружие

Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия

Как уточняет Forbes, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами": у русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (по сути, шпионская субмарина) "Белгород", спущенная на воду 23 апреля прошлого года.
Газета.Ru 10:40
22
Политика

Климкин предложил «отобрать» Крым у России

Бывший глава МИД Украина Павел Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым и предложил «отобрать» полуостров.
Известия 16:41
722
Авто

До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:03
79
Футбол

Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»

Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Общество

KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров

Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
32
Происшествия

На Ефремова надели браслет удаленного слежения

Газета.Ru 12:57
768
Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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Космос

Кто такая Алия Григ и почему она может стать русским Илоном Маском

Сегодня в узких кругах Алию считают «российским Илоном Маском».
РБК 07:17
Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM 07:30
21
Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

Эхо Москвы 11:31
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