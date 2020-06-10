Общество
РБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.
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с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.ру09:30
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Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости 06:46
Армия и оружие
Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста
СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra 14:58
Наука
Обнаружили предшественника Великой китайской стены
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Футбол
«Зенит» уточнил дату матча со «Спартаком» в Кубке России
Петербургский футбольный клуб «Зенит» уточнил дату и место проведения полуфинального матча Кубка России с московским «Спартаком».
АБН вчера в 10:35
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Единоборства
Стипе Миочич и Даниэль Кормье завершат трилогию 15 августа на UFC 252
Титульный бой в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье станет главным событием турнира UFC 252, который состоится 15 августа, предположительно, в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
FightTime.ru вчера в 13:26
Здоровье
На Украине за сутки зафиксировали более 500 случаев коронавируса
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 525 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 03:22
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Экономика
Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным
В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Политика
У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы
Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Здоровье
В Псковскую область прибыла вторая бригада медиков из Москвы
Вторая бригада медиков из Москвы прибыла в Псковскую область в среду, чтобы сменить первую группу, которая помогает региональным коллегам организовать эффективное лечение пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 16:32
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
REGNUM вчера в 12:08
Армия и оружие
Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия
Как уточняет Forbes, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами": у русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (по сути, шпионская субмарина) "Белгород", спущенная на воду 23 апреля прошлого года.
Газета.Ru 10:40
Политика
Климкин предложил «отобрать» Крым у России
Бывший глава МИД Украина Павел Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым и предложил «отобрать» полуостров.
Известия 16:41
Авто
До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:03
Футбол
Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»
Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Общество
KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
Происшествия
На Ефремова надели браслет удаленного слежения
Газета.Ru 12:57
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Космос
Кто такая Алия Григ и почему она может стать русским Илоном Маском
Сегодня в узких кругах Алию считают «российским Илоном Маском».
РБК 07:17