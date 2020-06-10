В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.

с чего всё началось

«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

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