Общество
РБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.
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с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.ру09:30
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Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Происшествия
За адвокатов из Кабардино-Балкарии заступилась депутат Оксана Пушкина
Зампредседателя комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Оксана Пушкина направила в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова обращение, в котором просит дать оценку происходящему в Кабардино-Балкарии, а именно – проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении двух адвокатов из КБР.
Московский Комсомолец 05:41
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Kinonews.ru вчера в 15:35
Здоровье
Академик НАН Белоруссии пояснил, почему Белоруссии не нужен карантин
Сохраненная со времен СССР система здравоохранения позволила Белоруссии не останавливать предприятия во время пандемии, заявил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков 10 мая на онлайн-конференции с участием НАН Белоруссии и Российской академии наук.
ИА Красная Весна 11:25
Кино
Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год
Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.
NewInform 10:59
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Общество
В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах
В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
РИА Новости 06:45
Общество
16 социальных учреждений в Сахалинской области уходят на изоляцию
В Сахалинской области 16 социальных учреждений для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов уходят на превентивную изоляцию.
Сахалин.Инфо 18:40
Культура
Первый канал заменил титры фильма «Брат-2» на видео с протестами в США
Культуромания 08 июня в 04:09
Происшествия
Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль снес остановку общественного транспорта, три человека пострадали.
Известия 17:34
Гаджеты
Вышла публичная бета-версия Android 11
Первую публичную бета-версию Android 11 запустила компания Google.
ToDay News Ufa 19:26
Здоровье
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Переболевшие коронавирусом люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила "МК" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
РИА Новости 12:25
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
Авто
Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17
Технологии
Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей
Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru 19:29
Единоборства
Олейник проведет следующий бой в августе
Матч ТВ 02:32
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Спорт
Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5
Оказывается, Senua’s Saga: Hellblade II создаётся на Unreal Engine 5 — следующей версии движка Epic Games, в которой используются разные особенности консолей нового поколения.
Игромания.ру 17:29
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle
Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle К слову, многие звезды шутили по поводу отдыха в столь жестких условиях.
Вокруг ТВ 15:12
Армия и оружие
Путин поддержал создание новой лизинговой компании
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга и Минобороны о создании новой лизинговой компании, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме.
Rambler News Service 07:41
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49