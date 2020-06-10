Общество
РБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.
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с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.ру09:30
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Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении
MobiDevices 08 июня в 12:22
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Наука
На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней
Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них.
Pravda.Ru 09:16
Космос
Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon.
Газета.Ru 16:24
Общество
Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском 15:51
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Футбол
Тугарев и Сулейманов присоединились к тренировкам «Локомотива»
Полузащитники «Локомотива» Роман Тугарев и форвард Тимур Сулейманов прибыли в расположение команды в Баковке и приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Спорт-Экспресс 13:47
Политика
Путин во время совещания «придумал» название нового министерства
Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Политика
В МИД РФ назвали условие открытия границы с Белоруссией
Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что граница между Россией и Белоруссией откроется, как только угроза коронавируса пойдет на убыль.
Общественная служба новостей 13:41
Игры
В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры
Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
Гаджеты
Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре
Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре.
iXBT.com 06:44
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань 02:17
Футбол
Гол Бибраса Натхо вывел «Партизан» в финал Кубка Сербии
Встреча, проходившая на стадионе «Партизан», завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил на 58-й минуте бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо.
Чемпионат 16:31
Игры
Новинки Xbox Game Pass и появление кроссплея в No Man’s Sky
Microsoft представила ближайшие новинки Xbox Game Pass, в список которых попала и No Man's Sky.
Игромания.ру 09:24
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Общество
Tesla получит новые «бесконечные» аккумуляторы
Разработкой батарей предприятие Tesla Motors занимается совместно с китайской компанией Contemporary Amperex Technology Ltd. Изначально сообщалось об установке новых аккумуляторов на автомобилях Tesla Model 3 к концу 2020 года, однако в китайской компании заявили о полной готовности запчастей к массовому выпуску.
RuNews24.ru 08 июня в 16:51
Политика
Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США
Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
Экономика
Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным
В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
Происшествия
В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба
На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35