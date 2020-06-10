Общество

РБКРБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.
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с чего всё началось

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.
Банки.ру09:30

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Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов

RT на русском16:44

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

РИА Новости15:26

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей в счет долгов

Коммерсантъ13:28

Клиенты Сбербанка составили коллективную жалобу после списания денег

News.ru13:33

Сбербанк списывает со счетов клиентов выплаты на детей в счет долгов

REGNUM13:22

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

РБК12:13

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

Банки.ру09:30
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении

MobiDevices 08 июня в 12:22
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Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
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Наука

На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней

Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них.
Pravda.Ru 09:16
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Космос

Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon.
Газета.Ru 16:24
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Общество

Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском 15:51
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
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Футбол

Тугарев и Сулейманов присоединились к тренировкам «Локомотива»

Полузащитники «Локомотива» Роман Тугарев и форвард Тимур Сулейманов прибыли в расположение команды в Баковке и приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Спорт-Экспресс 13:47
Политика

Путин во время совещания «придумал» название нового министерства

Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
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Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
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Политика

В МИД РФ назвали условие открытия границы с Белоруссией

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что граница между Россией и Белоруссией откроется, как только угроза коронавируса пойдет на убыль.
Общественная служба новостей 13:41
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Гаджеты

Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

Astera 10:03
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Игры

В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры

Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
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Гаджеты

Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре

Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре.
iXBT.com 06:44
1
Общество

Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае

Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань 02:17
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Футбол

Гол Бибраса Натхо вывел «Партизан» в финал Кубка Сербии

Встреча, проходившая на стадионе «Партизан», завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил на 58-й минуте бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо.
Чемпионат 16:31
Игры

Новинки Xbox Game Pass и появление кроссплея в No Man’s Sky

Microsoft представила ближайшие новинки Xbox Game Pass, в список которых попала и No Man's Sky.
Игромания.ру 09:24
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Игры

Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II

News.ru 10:22
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Общество

Tesla получит новые «бесконечные» аккумуляторы

Разработкой батарей предприятие Tesla Motors занимается совместно с китайской компанией Contemporary Amperex Technology Ltd. Изначально сообщалось об установке новых аккумуляторов на автомобилях Tesla Model 3 к концу 2020 года, однако в китайской компании заявили о полной готовности запчастей к массовому выпуску.
RuNews24.ru 08 июня в 16:51
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Происшествия

В Москве потушили пожар в подвале ресторана «Тонгал»

ТАСС 16:59
Политика

Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США

Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
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Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Ведомости 14:28
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Экономика

Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
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Кино

HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
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Происшествия

В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба

На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
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