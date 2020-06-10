Общество
РБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Другая женщина пожаловалась, что СМС о списании присланных ей Пенсионным фондом 10 тыс. руб. пришло 1 июня уже через минуту после СМС о зачислении денег, а возврата денег она ждет до сих пор. «Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка.
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с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.ру09:30
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