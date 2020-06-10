Общество

РБКРБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Другая женщина пожаловалась, что СМС о списании присланных ей Пенсионным фондом 10 тыс. руб. пришло 1 июня уже через минуту после СМС о зачислении денег, а возврата денег она ждет до сих пор. «Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка.
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с чего всё началось

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.
Банки.ру09:30

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«Президентские» выплаты на детей уходят за минуту. «Сбербанк» винят в списании денег за долги

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Клиенты Сбербанка жалуются на списание «коронавирусных» выплат

Саминвестор09:54

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей в счет долгов

Коммерсантъ13:28

Сбербанк списывает со счетов клиентов выплаты на детей в счет долгов

REGNUM13:22

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

РБК12:13

Клиенты Сбербанка составили коллективную жалобу

News.ru13:33

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

Банки.ру09:30
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС 07:46
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Происшествия

Представители Ефремова не предлагали компенсацию семье погибшего в ДТП

Газета.Ru 12:48
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Общество

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Коммерсантъ 06:48
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Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
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Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
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Происшествия

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы

Коммерсантъ 11:52
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Политика

Поклонская пристыдила Зеленского за политику в отношении Крыма

Наталья Поклонская подчеркнула, что проводить такую политику в отношении Крыма — стыдно.
Вести Крым 07:40
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Общество

На Южном Урале ожидаются град и грозы

Завтра, 11 июня, в Челябинской области прогнозируются грозы и сильный шквалистый ветер, возможен град.
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
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Футбол

Сегодня «Бавария» сыграет в полуфинале Кубка Германии

В среду, 10 июня, в Мюнхене состоится полуфинал Кубка Германии между «Баварией» и «Айнтрахтом».
ГЛАС.RU 06:23
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Происшествия

На Ефремова надели браслет удаленного слежения

Газета.Ru 12:57
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Религия

Освящение главного храма Вооруженных сил России перенесли на 14 июня

Великое освящение главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» перенесли на более ранний срок, передает РБК.
Аргументы и Факты 09:12
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Экономика

Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
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Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Lenta.ru 10:49
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Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Футбол

«Челси» предложил Хаверцу пятилетний контракт

"Челси" продолжает попытки подписать полузащитник "Байера" Кая Хаверца.
Soccer.ru 09:44
Наука

Ученые обосновали постоянное ношение масок для профилактики COVID-19

Ученый подчеркнул, что широкое использование масок в сочетании с «социальным дистанцированием и некоторыми мерами по локализации» могут стать «приемлемым способом борьбы с пандемией и возобновления экономической активности» задолго до разработки и доступности эффективной вакцины против COVID-19.
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Авто

Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda дополнила гамму модификаций новой Октавии вседорожным исполнением Scout.
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Наука

Ученые назвали год основания уйгурской крепости Пор-Бажын

Узнать точный сезон и год основания крепости помогли годичные кольца замурованных в ее стенах лиственниц.
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Происшествия

ФСБ задержала начальника отдела полиции Сызрани

С октября 2012-го по март 2016-го занимал должность начальника отдела МВД по Новокуйбышевску.
СОВА 12:55
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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Происшествия

Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест

Для актера Михаила Ефремова, который в понедельник вечером устроил пьяное ДТП со смертельным исходом могут избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
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Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Общество

Выявлены популярные схемы обмана россиян

В российском Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции.
Lenta.ru 12:08
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Транспорт

Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня

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До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
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