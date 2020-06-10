Общество

РБКРБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.
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с чего всё началось

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.
Банки.ру09:30

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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей в счет долгов

Дождь14:03

«Президентские» выплаты на детей уходят за минуту: Сбербанк винят в списании денег за долги

Царьград13:33

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

РБК12:13

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей в счет долгов

Коммерсантъ13:28

Сбербанк списывает со счетов клиентов выплаты на детей в счет долгов

REGNUM13:22

Клиенты Сбербанка составили коллективную жалобу после списания денег

News.ru13:33

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

Банки.ру09:30
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Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

РЕН ТВ 03:34
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Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com 08 июня в 08:52
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Общество

ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
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Кино

Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере

Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
Российская газета 12:35
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС 07:46
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Кино

Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»

«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательную историю, которая затронуло мое сердце», – говорит Киану Ривз.
Evo-rus.com вчера в 13:20
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Кино

Тимур Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal

Вокруг ТВ 09:47
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Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM 07:30
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

РБК вчера в 11:05
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Деловое.ТВ вчера в 06:12
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Политика

«МБХ медиа»: Самолет, на котором предположительно летает супруга Дмитрия Медведева Светлана, улетел на Кипр

Россия с конца марта полностью закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 14:03
Космос

Марсианский орбитальный аппарат запечатлел геологию в кратере Холден

На снимке, сделанном камерой научного эксперимента по визуализации высокого разрешения (HiRISE) на борту разведывательного орбитального аппарата Марса (MRO), показаны резко закрученные слои породы в кратере Холден шириной 140 километров.
V-kosmose.com 14:51
Политика

Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым

Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
4
Политика

Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»

Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
371
Политика

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Граница России и Белоруссии будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль, а также появится возможность для снятия ограничений по транспортному сообщению.
Моя Москва.онлайн 14:11
15
Экономика

Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
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Авто

Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
19
Энергетика

Запасы нефти в США выросли до рекордного уровня

В отчете EIA говорится, что нынешний объем коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10,8% — объем запасов на 7 июня 2019 года (было 485,5 млн барр.).
РБК 13:07
5
Кино

Sony начала работу над продолжением «Человека-паука: Через вселенные»

Афиша Daily 03:54
2
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
690
Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката

Российская газета 15:00
65
Здоровье

Максимальный период заразности коронавируса назван в ВОЗ

Как отмечает эпидемиолог ВОЗ Мария ван Кхерхове, в этот период в организме человека наблюдается наибольшая концентрация вируса.
Вечерний курьер 09:43
18
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу

Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru 11:08
14
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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Игры

В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры

Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
1
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
201
Кино

Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»

Киноафиша России вчера в 02:48
13
Как работают Яндекс.Новости?
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