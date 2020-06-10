Общество
РБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка. Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter. Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации.
Читать в источнике
Оценить181
с чего всё началось
В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам.Банки.ру09:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:15, Ашберн
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com 08 июня в 08:52
Общество
ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
Кино
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере
Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
Российская газета 12:35
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательную историю, которая затронуло мое сердце», – говорит Киану Ривз.
Evo-rus.com вчера в 13:20
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Политика
«МБХ медиа»: Самолет, на котором предположительно летает супруга Дмитрия Медведева Светлана, улетел на Кипр
Россия с конца марта полностью закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 14:03
Космос
Марсианский орбитальный аппарат запечатлел геологию в кратере Холден
На снимке, сделанном камерой научного эксперимента по визуализации высокого разрешения (HiRISE) на борту разведывательного орбитального аппарата Марса (MRO), показаны резко закрученные слои породы в кратере Холден шириной 140 километров.
V-kosmose.com 14:51
Политика
Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
Политика
Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»
Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Политика
Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией
Граница России и Белоруссии будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль, а также появится возможность для снятия ограничений по транспортному сообщению.
Моя Москва.онлайн 14:11
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Авто
Skoda представила новый Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
Энергетика
Запасы нефти в США выросли до рекордного уровня
В отчете EIA говорится, что нынешний объем коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10,8% — объем запасов на 7 июня 2019 года (было 485,5 млн барр.).
РБК 13:07
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
Российская газета 15:00
Здоровье
Максимальный период заразности коронавируса назван в ВОЗ
Как отмечает эпидемиолог ВОЗ Мария ван Кхерхове, в этот период в организме человека наблюдается наибольшая концентрация вируса.
Вечерний курьер 09:43
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу
Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru 11:08
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Игры
В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры
Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Кино
Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»
Киноафиша России вчера в 02:48