Экономика

РБКРБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

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Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

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Клиенты Сбербанка жалуются на списание «коронавирусных» выплат

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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
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