Финансы

РБКРБККлиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

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Другая женщина пожаловалась, что СМС о списании присланных ей Пенсионным фондом 10 тыс. руб. пришло 1 июня уже через минуту после СМС о зачислении денег, а возврата денег она ждет до сих пор. «Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка.
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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

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