Будьте в Плюсе

Клиенты Сбербанка жалуются на потери от сложных финансовых продуктов

Несколько частных инвесторов направили 13 мая в ЦБ коллективное обращение (с ним ознакомился “Ъ”) по поводу потери средств, вложенных в сложные финансовые продукты.
Коммерсантъ
Речь идет о структурных нотах Goldman Sachs, приобретенных через Сбербанк.
Коммерсантъ
Инициативная группа оценила объем подобных проданных Сбербанком продуктов в сумму около 100 млрд руб., а количество пострадавших инвесторов — «как минимум в сотни человек».
Коммерсантъ
Если получится доказать мисселинг, то банк могут обязать выкупить у инвесторов ценные бумаги, добавил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.
Forbes

Подробнее о событии

Инвесторы потеряли миллиарды рублей от купленных через «Сбер» сложных финпродуктов
RB.RU01:57
Клиенты Сбербанка жалуются на потери от сложных финансовых продуктов
Коммерсантъ18:12
Самое цитируемое
Инвесторы Сбербанка пожаловались на многомиллиардные потери от сложных финпродуктов
Вятка-На-Сети06:00
Инвесторы пожаловались в ЦБ на потери от вложений из-за санкций
РБК Инвестиции04:14
Клиенты Сбербанка пожаловались на потери от сложных финансовых продуктов
ИА SM-News03:21
Клиенты «Сбера» пожаловались на потери от сложных финансовых продуктов
Компания06:38
Инвесторы пожаловались в ЦБ на потери от купленных через «Сбер» сложных финпродуктов
Forbes22:28

Интересное

Губернатор Белгородской области заявил об обстреле со стороны Украины села Солохи

Село Солохи в Белгородской области подверглось в среду обстрелу со стороны Украины, известно об одном пострадавшем, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ТАСС06:32

МИД России объявил персонами нон грата 34 дипломата посольства Франции

МИД России передал послу Франции в Москве Пьеру Леви протест в связи с выдворением российских сотрудников посольства в Париже и в качестве ответной меры объявил персонами нон грата 34 французских дипломата, они должны покинуть страну в двухнедельный срок.
Lenta.ru06:33

Глава ДНР Пушилин рассказал о планах по сносу завода «Азовсталь» в Мариуполе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в городе Мариуполь завод им. Ильича будет восстановлен, а "Азовсталь" снесен, на его месте будет осуществлен другой проект, передает ТАСС.
Газета.Ru06:18

Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру собственного банкротства

Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за неисполнения денежных обязательств, говорится в сообщении компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса), с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости06:19

Минобороны России сообщило о ликвидации на Украине гаубиц М777 производства США

Министерство обороны РФ показало видео с поражением поставленных Соединенными Штатами гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб".
Газета.Ru06:14

Песков: введение Западом пошлин на российскую нефть приведет к повышению ее стоимости

Введение Западом пошлин на российскую нефть приведет к поиску покупателями альтернативных источников или повышению для них ее стоимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:56

Диетолог Янг: склонность к высокому уровню холестерина может передаваться по наследству

По словам диетолога и автора книги по здоровому питанию Лизы Янг, высокий уровень холестерина может быть не только итогом неправильного питания.
Lenta.ru02:33

«Яндекс» не зафиксировал новую утечку данных пользователей сервиса

"Яндекс" не фиксировал новую утечку данных пользователей сервиса, более того - разработчики готовят дополнительные инструменты для обеспечения информационной безопасности клиентов приложений, сообщили РИА Новости в пресс-службе технологической компании.
РИА Новости06:45

Захарова назвала ложью заявления Зеленского о спасении жизней бойцов «Азова» в Мариуполе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского об операции по спасению жизней бойцов полка «Азов».
Lenta.ru02:34

Вице-премьер Борисов сообщил о поставках армии боевых лазерных комплексов «Пересвет»

Боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы – он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысяч километров, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
РИА Новости03:40