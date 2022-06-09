"В банкоматах Тинькофф можно снимать валюту. Если на карте банкоматов нет доступных для снятия, то валюты для снятия нет. Рекомендую отслеживать, когда появится валюта", - передал "Интерфаксу" сообщение техподдержки банка один из клиентов кредитной организации.