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Клиенты Тинькофф Банка пожаловались на сложности со снятием валюты

Клиенты Тинькофф Банка пожаловались на сложности со снятием валюты — на онлайн-карте в приложении банка не отображается ни один банкомат, в котором можно снять наличные доллары и евро, написал «Интерфакс».
Forbes
"В банкоматах Тинькофф можно снимать валюту. Если на карте банкоматов нет доступных для снятия, то валюты для снятия нет. Рекомендую отслеживать, когда появится валюта", - передал "Интерфаксу" сообщение техподдержки банка один из клиентов кредитной организации.
Интерфакс
Плата будет введена для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
Интерфакс
Стоимость обслуживания счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета.
ТАСС

Подробнее о событии

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