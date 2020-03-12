Технологии
Pravda.RuVisa позволит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Международная платежная система Visa даст своим клиентам возможность удалять данные своей карты со сторонних сайтов. В мобильные приложения банков-партнеров будет встроена функция управления подписками.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Комментарии
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Авто
Неравный брак: тестируем последнюю в истории Chevrolet Niva
В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.
Общество
В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Политика
Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина
Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Наука
Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Экономика
Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать в скором времени поправится.
Финансы
Индексы Московской биржи и курс рубля продолжили падение
Днем долларовый индекс РТС усилил падение и обвалился более чем на 10,19%, опустившись до 975,52 пунктов, вслед за курсом рубля и на распродажах на рынке акций, - сообщает агентство РИА "Новости".
Политика
Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил
Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией.
Политика
«Ходорковский – жулик»: Путин ответил на вопросы о российском бизнесе
В интервью ТАСС Путин отметил, что у россиян есть основания воспринимать бизнес как жуликов, так как в 2000-е гг. малый бизнес был преимущественно занят в торговле.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Политика
Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию
Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова попытается лишить Джигана родительских прав
Ситуация в семье Оксаны Самойловой и Джигана начинает постепенно проясняться.
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии
Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Наука
Трудоголики оказались лучшей ролевой моделью для ученых, чем гении
Для начинающих ученых важно иметь хороший пример для подражания, ролевую модель, на которую они могут ориентироваться.
Здоровье
Трамп объявил о мерах экономической поддержки в связи с коронавирусом
США не испытывают финансового кризиса в связи с пандемией коронавируса, но правительство предоставит экономическую поддержку бизнесу, заявил президент США Дональд Трамп в своем телевизионном обращении американскому народу из Белого дома 11 марта.
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы в эконом-классе на всех международных рейсах
"Аэрофлот" снизил тарифы класса "Эконом" на всех своих международных рейсах, сообщила компания.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео
Футбол
Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса
Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.