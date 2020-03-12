Технологии

Pravda.RuPravda.RuVisa позволит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Международная платежная система Visa даст своим клиентам возможность удалять данные своей карты со сторонних сайтов. В мобильные приложения банков-партнеров будет встроена функция управления подписками.
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с чего всё началось

Visa позволит клиентам банков удалять данные карт со сторонних сайтов

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.
РБКвчера в 22:00

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Visa позволит клиентам банков удалять данные карт со сторонних сайтов

РБКвчера в 22:00

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

News.ru00:54

РБК: клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

ТАСС02:48

Visa разрешит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Дождь02:14

Владельцы карт Visa смогут удалить их данные со сторонних сайтов

Вести.Ru02:39

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Газета.Ru01:24

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Известия03:45
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