Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.

с чего всё началось

Международная платежная система Visa даст своим клиентам возможность удалять данные своей карты со сторонних сайтов. В мобильные приложения банков-партнеров будет встроена функция управления подписками.

Visa позволит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов

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