Экономика
РБККлиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
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Общество
Врач московского госпиталя ветеранов войн скончался от коронавируса
Врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом, скончался в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
Интерфакс 13:21
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Известия 09:48
Общество
Тверская область отмечена на федеральном уровне за работу с коронавирусом
Тверь, 22 апреля 2020, 19:29 — REGNUM Тверскую область отметили на федеральном уровне как регион, который производит детали для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 12:29
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Энергетика
Помпео рассказал об усилиях США по стабилизации мирового энергорынка
Соединённые Штаты прилагают усилия для стабилизации мирового энергетического рынка на фоне значительного падения спроса на нефть, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
RT на русском 12:54
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Названа дата первых туров за рубеж
После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа.
Профиль 11:27
Общество
В Севастополе выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом
В Севастополе за последние сутки выявлено шесть случаев коронавируса, все они относятся к одному очагу.
Российская газета 12:49
Киберспорт
Lelis: Ninjas in Pyjamas распустили состав по Dota 2
CyberSport.ru 20 апреля в 15:27
Шоу-бизнес
Опубликовано новое архивное фото Ирины Шейк с сестрой
Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала архивную фотографию, на которой она запечатлена вместе со своей старшей сестрой Татьяной.
Lenta.ru 13:06
Общество
Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц
Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Общество
Врач назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
Моя Москва.онлайн 04:55
Происшествия
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
Политика
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже
Российская газета 09:53
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 04:14
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Здоровье
В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Всего на территории ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.
RT на русском 13:20
Здоровье
В Ростовской области выявлено еще 54 случая заболевания коронавирусом
Всего в России на утро 21 апреля зафиксировано 52 763 случая заболевания, в том числе 5 642 — за последние сутки, выздоровело — 3 873, 453 – умерло.
Пульс Дона вчера в 04:36
Гаджеты
Gigabyte готовит платы на чипсете Intel Z490
Megaobzor.com 13:04
Армия и оружие
В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына
Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля.
Известия 12:26
Политика
Песков назвал дату возможного пика коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая.
Российская газета 13:10
Происшествия
Врача детской больницы в Калининграде обвиняют в смерти ребенка
По мнению прокуратуры, врач не справился с лечением 15-летней девочки, подделал документы о выписке и дал указание госпитализировать пациентку в психиатрическую больницу, где она и скончалась.
Pravda.Ru 12:30
Армия и оружие
Названы конкуренты МиГ-35 в индийском тендере
Взгляд.ру вчера в 09:38
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29