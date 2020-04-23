Экономика

РБКРБККлиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
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с чего всё началось

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБКвчера в 11:46

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СМИ: клиенты банков стали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

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News.ruвчера в 16:39

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BFM.ruвчера в 18:20

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ИА Красная Веснавчера в 14:19

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

РБКвчера в 11:46
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Происшествия

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В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
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Авто

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Хоккей

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