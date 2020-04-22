Экономика

РБКРБККлиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

27 фото
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБКвчера в 11:46

Подробнее о событии

Банки резко сокращают лимит по кредитным картам и без предупреждения

ИА Красная Веснавчера в 14:19

Клиенты банков жалуются на сокращение лимитов по кредиткам

BFM.ruвчера в 18:20

Российские банки начали снижать лимиты по кредиткам

News.ruвчера в 16:39

Клиенты российских банков пожаловались на снижение лимитов по кредитным картам

Дождьвчера в 15:41

Клиенты нескольких банков пожаловались на сокращение лимитов по своим кредитным картам

Эхо Москвы01:02

Банки сокращают лимиты по кредитным картам

Капитал странывчера в 12:33

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

РБКвчера в 11:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
367
Шоу-бизнес

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета вчера в 05:55
6
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,9K
Здоровье

Два корпуса клиники Петра Великого закрыли на карантин

Хирург-онколог получил положительный тест на коронавирус. Два корпуса клиники Петра Великого в Петербурге закрыли на карантин.
Piter.tv 01:01
1
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
8,5K
Здоровье

В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек.
Российская газета 02:24
38
Энергетика

Нефть Brent выросла в цене на 12%

Июньские фьючерсы нефти WTI выросли в цене на $1,61 (11,68%), до $15,39 за баррель.
ИА Красная Весна 02:35
76
Общество

Киберпреступность превзошла уличную преступность из-за коронавируса

В кредитных организациях объяснили, что преступники пользуются методами социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:49
5
Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
55
Здоровье

В Эжвинском районе сегодня снят карантинный режим

Сегодня, 23 апреля, снят карантинный режим в Эжвинском районе Сыктывкара, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Комиинформ 02:22
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заражённых растёт

На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su вчера в 03:16
6
Политика

МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»

Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
3
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
14K
Общество

Пятая масштабная дезинфекция пройдет в Москве 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, в Москве пройдет пятая масштабная дезинфекция.
Вечерняя Москва 01:24
4
Общество

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия вчера в 15:39
97
Шоу-бизнес

Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии

Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса.
Super.ru вчера в 10:09
7
Кино

В США скончалась актриса Ширли Найт

Известия вчера в 18:28
2
Общество

В США две кошки заразились коронавирусом

Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников, это первые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом среди домашних животных в США.
Эхо Москвы в Челябинске 00:18
50
Здоровье

В Прикамье разработали три сценария развития пандемии коронавируса

В Пермском крае представили три сценария развития пандемии коронавируса.
В курсе.ру 02:29
Общество

В Москве умерли ещё 27 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:31
85
Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru вчера в 14:34
586
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
273
Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй

После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
Политическая Экспертиза вчера в 04:51
4
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
406
Игры

Crash Bandicoot Mobile появился в Google Play

The GEEK вчера в 16:30
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,4K
Наука

Академик РАН усомнился в искусственном происхождении коронавируса

Академик РАН поставил слухи об искусственном происхождении коронавирусной инфекции под сомнение.
Gazeta.SPb 00:28
Шоу-бизнес

Адвокат: Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии

RuNews24.ru 01:20
14
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное