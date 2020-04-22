Экономика
РБККлиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
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с чего всё началось
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.РБКвчера в 11:46
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Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета вчера в 05:55
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье
Два корпуса клиники Петра Великого закрыли на карантин
Хирург-онколог получил положительный тест на коронавирус. Два корпуса клиники Петра Великого в Петербурге закрыли на карантин.
Piter.tv 01:01
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
Здоровье
В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек.
Российская газета 02:24
Энергетика
Нефть Brent выросла в цене на 12%
Июньские фьючерсы нефти WTI выросли в цене на $1,61 (11,68%), до $15,39 за баррель.
ИА Красная Весна 02:35
Общество
Киберпреступность превзошла уличную преступность из-за коронавируса
В кредитных организациях объяснили, что преступники пользуются методами социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Здоровье
В Эжвинском районе сегодня снят карантинный режим
Сегодня, 23 апреля, снят карантинный режим в Эжвинском районе Сыктывкара, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Комиинформ 02:22
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заражённых растёт
На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su вчера в 03:16
Политика
МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»
Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
Пятая масштабная дезинфекция пройдет в Москве 24 апреля
В пятницу, 24 апреля, в Москве пройдет пятая масштабная дезинфекция.
Вечерняя Москва 01:24
Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии
Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса.
Super.ru вчера в 10:09
Кино
В США скончалась актриса Ширли Найт
Известия вчера в 18:28
Общество
В США две кошки заразились коронавирусом
Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников, это первые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом среди домашних животных в США.
Эхо Москвы в Челябинске 00:18
Здоровье
В Прикамье разработали три сценария развития пандемии коронавируса
В Пермском крае представили три сценария развития пандемии коронавируса.
В курсе.ру 02:29
Общество
В Москве умерли ещё 27 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:31
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru вчера в 14:34
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй
После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
Политическая Экспертиза вчера в 04:51
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Игры
Crash Bandicoot Mobile появился в Google Play
The GEEK вчера в 16:30
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Наука
Академик РАН усомнился в искусственном происхождении коронавируса
Академик РАН поставил слухи об искусственном происхождении коронавирусной инфекции под сомнение.
Gazeta.SPb 00:28
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10