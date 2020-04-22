Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.

с чего всё началось

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

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