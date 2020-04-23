Экономика
BFM.ruКлиенты банков жалуются на сокращение лимитов по кредиткам
Клиенты ряда банков пожаловались на урезание лимитов по кредитным картам без оповещения. О такой проблеме на портале banki.ru сообщили клиенты Альфа-банка, «Русского стандарта» и Qiwi-банка, обратило внимание РБК.
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с чего всё началось
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.РБКвчера в 11:46
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Политика
В Кремле назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 05:57
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразился годовалый ребенок
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 15 человек, в том числе у одного годовалого ребенка и людей в возрасте от 21 года до 83 лет.
PenzaNews 04:51
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Общество
В Саратовской области за сутки прибавилось 22 случая коронавируса
В Саратовской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 22 пациентов. Общее число заболевших в регионе достигло 190 человек.
ProBalakovo вчера в 02:44
Происшествия
В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов
Сотрудники ГИБДД потребовали документы, на что женщина ответила, что забыла их дома.
Lenta.ru 05:53
Шоу-бизнес
Любовь Успенская со скандалом выселила из дома своего племянника
После отъезда дочери королева шансона привела в дом своего названого племянника Ролана.
Paparazzi.ru 02:42
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Здоровье
В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило тысячу
Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Ньюс-НН 03:48
Культура
Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
Алиханов сообщил, когда в Калининградской области откроют детские сады
Детские сады в Калининградской области откроют уже в мае. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос в своем Instagram.
КП - Калининград 03:23
Политика
Кремль прокомментировал конфликт в редакции «Ведомостей»
Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора в конце марта после того, как было объявлено, что предприниматели Константин Зятьков и Алексей Голубович покупают АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), издающее газету «Ведомости».
Ведомости 06:16
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Кино
В Японии сняли новый мультфильм про Чебурашку и Гену
В Японии выпустили анимированный фильм с любимыми российскими персонажами. Героями мультфильма стали знаменитые Чебурашка и Крокодил Гена.
КМВ Новости 06:08
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Финансы
Официальный курс евро снизился на 2,5 рубля
Курс доллара снизился на 1,91 рубля, составив 75 рублей и 12 копеек.
Московский Комсомолец 06:02
Общество
Производители водки попросили не запрещать в России чекушки
Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя.
Lenta.ru 05:53
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов вырjсло до 20.
Интерфакс 05:29
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru вчера в 06:24
Общество
Starbucks, McDonald’s и Subway приглашены к тестированию цифрового юаня
Китай пригласил 19 компаний из сфер общественного питания, ритейла и развлечений принять участие в тестировании цифрового юаня в районе Сюнъань, провинция Хэбэй, пишет газета Снаіппеws.
Sostav.ru 05:50
Общество
Бывший глава команды Ferrari стал водителем скорой помощи
Российская газета вчера в 10:37
Игры
Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2
Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнерам в 2017 году и утекал в сеть еще в 2018-м.
CyberSport.ru вчера в 23:02
Армия и оружие
В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике
News.ru вчера в 04:34
Общество
ООН предупредила об угрозе мирового голода из-за пандемии
Человечество уже через несколько месяцев может столкнуться с голодом библейского масштаба, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.
ФедералПресс вчера в 00:10
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03