Экономика

РБКРБККлиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
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с чего всё началось

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК11:46

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Клиенты банков жалуются на сокращение лимитов по кредиткам

BFM.ru18:20

Банковские клиенты сообщили, что им снизили лимиты по кредитным картам

Эхо Москвы18:05

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

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Клиенты российских банков пожаловались на снижение лимитов по кредитным картам

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ИА Красная Весна14:19

Банки сокращают лимиты по кредитным картам

Капитал страны12:33

Российские банки начали снижать лимиты по кредиткам

News.ru16:39
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