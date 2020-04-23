Экономика

РБКРБККлиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
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с чего всё началось

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБКвчера в 11:46

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СМИ: клиенты банков стали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Московский Комсомолец04:07

Клиенты нескольких банков пожаловались на сокращение лимитов по своим кредитным картам

Эхо Москвы01:02

Российские банки начали снижать лимиты по кредиткам

News.ruвчера в 16:39

Клиенты банков жалуются на сокращение лимитов по кредиткам

BFM.ruвчера в 18:20

Клиенты российских банков пожаловались на снижение лимитов по кредитным картам

Дождьвчера в 15:41

Банки резко сокращают лимит по кредитным картам и без предупреждения

ИА Красная Веснавчера в 14:19

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

РБКвчера в 11:46
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки в СССР

23 апреля исполняется 35 лет со дня выступления генерального секретаря СССР Михаила Горбачева на пленуме ЦК КПСС, в ходе которого он официально провозгласил курс на «ускорение» социально-экономического развития.
РБК 08:58
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Космос

Астероид размером с гору Эльбрус подлетает к Земле

Диаметр астероида 52768 (1998 OR2) достигает от 1,8 км до 4,1 км. Это больше Уральских гор и чуть меньше Эльбруса.
MOS.news 07:37
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
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Общество

Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя

«Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива.
РБК 05:56
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Происшествия

В Крыму арестован начальник управления Службы стройнадзора

Начальник управления Службы госстройнадзора Республики Крым, обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере, заключен под стражу.
Российская газета 07:22
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Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
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Гаджеты

Новый iPhone SE оказался быстрее iPhone XS Max, но медленнее iPhone 11

Представленный на днях iPhone SE (2020) построен на базе процессора A13 Bionic — того же самого, который используется Apple в её флагманском решении iPhone 11 Pro.
3DNews 08:53
Шоу-бизнес

Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей супругой

Актер решил заснять на видео скандал с бывшей супругой, которая обвинила его в злоупотреблении спиртным.
Дни24 05:25
Здоровье

28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

За минувшие сутки подтверждены сразу 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
Kursk.com 03:56
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Шоу-бизнес

Водитель Бабкиной и его родственники заразились коронавирусом

«Эвелина Хромченко чувствует себя хорошо, а вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь», — цитирует историка моды «Газета.ру».
Известия 09:09
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Политика

Военные России выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине

Российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 08:45
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Технологии

Данные миллионов владельцев смартфонов оказались под угрозой

Исследователи Cybernews уверены, что данные пользователей приложений из списка находятся под угрозой, так как разработчики могут получать доступ к камере, микрофону, фотографиям, электронной почте, а также к адресам доставки и платежной информации.
Lenta.ru вчера в 10:31
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Биатлон

СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию

"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.
Вести.Ru 05:40
Общество

Наказание за преступления в отношении пенсионеров могут ужесточить

Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в поддержку инициативы о признании преступлений в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Дума ТВ вчера в 10:55
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Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ вчера в 01:25
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Футбол

УЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу

Исполнительный комитет УЕФА принял решение о допуске клубов в еврокубки исключительно по спортивному принципу.
Metaratings 07:54
Общество

Меркель оценила ситуацию с коронавирусом в Германии

Германия находится в начале периода пандемии коронавируса, заявила канцлер страны Ангела Меркель в ходе своего выступления в Бундестаге.
Rambler News Service 04:31
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Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
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Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
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Экономика

Набиуллина рассказала о работе банков по реструктуризации кредитов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как российские банки ведут работу по реструктуризации кредитов.
РЕН ТВ 08:08
Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
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Авто

На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
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Гаджеты

В почтовом приложении Apple обнаружили уязвимости

Злоумышленники могут получить удаленный доступ к информации на iPhone и iPad с помощью двух уязвимостей в почтовом приложении, которые обнаружили эксперты американской компании ZecOps, специализирующейся на кибербезопасности.
Коммерсантъ 06:23
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Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах РФ на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
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Кино

Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет

Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет. Свой список он опубликовал в Twitter.
Piter.tv 09:06
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
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Названо новое осложнение от коронавируса

РИА Новости 06:40
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