Экономика

РБКРБККлиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

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Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
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Банки резко сокращают лимит по кредитным картам и без предупреждения

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Клиенты ряда банков начали жаловаться на урезание лимитов по кредитным картам

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