Экономика
РБККлиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 15:05, Ашберн
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Здоровье
Минздрав надеется на спад эпидемии коронавируса в России к лету
Ожидается, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России пойдет на спад к лету, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 20 апреля в 10:57
Политика
Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России
По прогнозам отечественных специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в мае.
РБК 14:59
Здоровье
В ДНР зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
В самопровозглашенной ДНР зафиксирован первый случай смерти пациента с диагностированным коронавирусом.
Rambler News Service 13:16
Общество
Коммунистам по случаю 150-летия вождя приоткрыли Мавзолей
Коммерсантъ 12:38
Гаджеты
Компания Samsung создаст сенсор на 600 мегапикселей
Новый совершенный датчик, как подчеркнул вице-президент, должен обладать разрешением 600 мегапикселей.
REGNUM вчера в 08:37
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости вчера в 06:31
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
Общество
Иностранцы смогут работать в Москве без патента до 15 июня
«Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешения на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», — заявили в МВД.
RT на русском 13:54
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Общество
Врач московского госпиталя ветеранов войн скончался от коронавируса
Врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом, скончался в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
Интерфакс 13:21
Общество
Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Армия и оружие
Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском 08:29
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Политика
Глава МИД Украины заявил о блокировке в ООН еще одной резолюции РФ
Украина заблокировала в Генассамблее ООН российскую резолюцию, которая, как утверждает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, была направлена на ослабление санкций.
Известия 11:50
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Политика
ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 22 апреля данные мониторингового исследования о том, готовы ли россияне принять участие в голосовании и как именно они намерены голосовать.
Коммерсантъ 11:06
Технологии
Magic Leap сокращает половину рабочих мест в рамках крупной реструктуризации
Magic Leap, стартап по разработке одноименного комплекта устройств дополненной реальности, который привлек более двух миллиардов долларов США от крупных инвесторов (включая Alphabet и Alibaba Group), по словам источников, сокращает примерно половину своих рабочих мест в рамках крупной реструктуризации.
3DNews 14:13
Технологии
Mail.ru начала продажу умных колонок «Капсула»
Mail.ru Group объявила о старте продаж умной колонки «Капсула» со встроенным голосовым ассистентом «Маруся».
Компания 05:32
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Футбол
В УЕФА рекомендовали доиграть национальные чемпионаты
УЕФА рекомендовал всем футбольным ассоциациям довести до конца розыгрыши высших дивизионов национальных чемпионатов и кубков.
Наша версия 03:14