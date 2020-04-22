Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

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