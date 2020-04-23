Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.

с чего всё началось

Клиенты ряда банков пожаловались на урезание лимитов по кредитным картам без оповещения. О такой проблеме на портале banki.ru сообщили клиенты Альфа-банка, «Русского стандарта» и Qiwi-банка, обратило внимание РБК.

Клиенты банков жалуются на сокращение лимитов по кредиткам

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