Экономика

BFM.ruBFM.ruКлиенты банков жалуются на сокращение лимитов по кредиткам

Клиенты ряда банков пожаловались на урезание лимитов по кредитным картам без оповещения. О такой проблеме на портале banki.ru сообщили клиенты Альфа-банка, «Русского стандарта» и Qiwi-банка, обратило внимание РБК.
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с чего всё началось

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБКвчера в 11:46

Подробнее о событии

СМИ: клиенты банков стали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Московский Комсомолец04:07

Клиенты нескольких банков пожаловались на сокращение лимитов по своим кредитным картам

Эхо Москвы01:02

Российские банки начали снижать лимиты по кредиткам

News.ruвчера в 16:39

Клиенты банков жалуются на сокращение лимитов по кредиткам

BFM.ruвчера в 18:20

Клиенты российских банков пожаловались на снижение лимитов по кредитным картам

Дождьвчера в 15:41

Банки резко сокращают лимит по кредитным картам и без предупреждения

ИА Красная Веснавчера в 14:19

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

РБКвчера в 11:46
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
1,3K
Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
1K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом

Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.
RT на русском вчера в 13:39
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
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Общество

За сутки в России зафиксировали 5642 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 5672 новых случая заражения коронавирусом.
Онлайн Тамбов.ру 21 апреля в 03:55
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Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
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Общество

За сутки 39 человек заразились коронавирусом в Чечне

В Чеченской Республике за последние сутки зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число больных выросло до 303 человек.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 21 апреля в 03:52
Экономика

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
РБК 04:12
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Общество

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
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Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
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Происшествия

В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
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Общество

Азаров рассказал о мерах поддержки жителей Самарской области

Самара, 23 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Некоторым категориям граждан выплатят по пять тысяч рублей в Самарской области.
REGNUM 01:37
62
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
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Гаджеты

Motorola Edge+ представлен официально

Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Motorola Edge+. Девайс отличается стильным дизайном и тройной камерой на 108 Мп.
Ридус вчера в 14:30
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Общество

В США не нашли доказательств искусственного происхождения CoViD-19

США не смогли найти доказательств доводам об искусственном создании коронавируса CoViD-19 в Китае.
Life.ru вчера в 23:45
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Политика

Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.
Lenta.ru 02:08
10
Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Общество

РФ поставит на экспорт бронемашины на платформе «Бумеранг»

Московский Комсомолец 04:18
Здоровье

За сутки в Свердловской области подтверждено 10 случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки сотрудники лаборатории в Екатеринбурге подтвердили 10 случаев COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 03:39
6
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 500 человек

Всего с начала пандемии в стране умерли 513 человек. Больше всего летальных исходов за последние сутки было зафиксировано в Москве — 28.
РБК вчера в 04:09
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Здоровье

Число больных коронавирусом на Ямале возросло до 243 человек

В Ямальском районе заразились 74 человека, в Ноябрьске коронавирус подтвержден у 14 вахтовиков из Якутии.
Муксун.fm 04:31
Энергетика

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%

Киев, 23 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В апреле 2020 года оптовая цена на газ для населения Украины снизилась на 15% по сравнению с мартом, сообщили 22 апреля в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
REGNUM 03:44
1
Общество

В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
Новый День 03:31
33
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
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Здоровье

Минздрав РФ ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в России снизятся к лету.
МедиаПоток 20 апреля в 11:48
874
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Шоу-бизнес

Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства

На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
Uznayvse.ru 04:21
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