Финансы
ГЛАС.RUВ России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Центральный банк России может разрешить российским банкам устанавливать отрицательную процентную ставку по депозитам в иностранной валюте. Если клиент банка будет иметь вклад в иностранной валюте, то ему необходимо будет оплачивать комиссию, которая будет равна аренде сейфовой ячейки.
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Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам
RT на русском25 сентября в 10:13
Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ
Интерфакс25 сентября в 05:02
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте
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CNBC: торговые переговоры между США и Китаем возобновятся 10 октября
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Infox.ru 25 сентября в 04:29
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Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
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В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
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Дубль и передача Головина принесли «Монако» победу над «Ниццей»
Поединок 7-го тура состоялся в Монако на стадионе «Луи II» и завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.«Монако» открыл счет на 29-й минуте.
Vprognoze.ru 25 сентября в 02:12
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
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РИА Новости вчера в 07:40
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В Москве произошла стрельба в общежитии
В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
Газета.Ru вчера в 16:20
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Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.
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Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
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В Челябинске закрывается крупное производство
В Челябинске закрывается крупное производство – с 1 октября АО «ЭПМ-Челябинский электродный завод» (входит в Группу ЭПМ) останавливает производство анодов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
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Известия вчера в 15:05
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Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform 25 сентября в 20:54
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Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
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В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).
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Лукашенко пригласили посетить Крым
Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил предусмотреть увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей для финансирования оплаты помощи беременным женщинам в целях профилактики прерывания беременности, сообщает пресс-служба правительства.
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