Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

К выходным ночные температуры могут опуститься уже до минус десяти: будет холоднее, чем положено. При этом по-настоящему снежная зима в Москву придет только 1 декабря, сообщил Тишковец: до тех пор в столице будут сохраняться малооблачная погода и засушливость, несмотря на минусовые температуры.

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