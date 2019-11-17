Общество
РИА НовостиКлиматическая зима придет в Москву 21 ноября
К выходным ночные температуры могут опуститься уже до минус десяти: будет холоднее, чем положено. При этом по-настоящему снежная зима в Москву придет только 1 декабря, сообщил Тишковец: до тех пор в столице будут сохраняться малооблачная погода и засушливость, несмотря на минусовые температуры.
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с чего всё началось
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости02:48
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Политика
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Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
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В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
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В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.
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Политика
Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби
Глава Минпромторга России Денис Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби — шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
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Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
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Названы наименее вредные сладости
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Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями
Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Происшествия
Два самолета столкнулись на ВПП в аэропорту в Германии
Два воздушных судна столкнулись вчера при рулении в аэропорту «Франкфурта-на-Майне». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.