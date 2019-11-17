Общество

Российская газетаРоссийская газетаКлиматическая зима придет в столицу 21 ноября

Согласно прогнозам метеорологов, с 21 ноября в Москве ожидается устойчивый минус как в вечерние, так и в дневные часы. Об этом сообщил ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец.
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Синоптики назвали дату наступления в Москве метеорологической зимы

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Общество

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Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Общество

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Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
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В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
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В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета

РИА Новости вчера в 22:40
Футбол

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Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить команду в январе.
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Политика

В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400

Россия и Саудовская Аравия обсуждают выполнение контракта по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.
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Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
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Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

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США ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении Госдепартамента.
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