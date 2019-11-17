Общество

Российская газетаРоссийская газетаКлиматическая зима придет в столицу 21 ноября

Согласно прогнозам метеорологов, с 21 ноября в Москве ожидается устойчивый минус как в вечерние, так и в дневные часы. Об этом сообщил ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец.
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Синоптик предупредил о приходе климатической зимы в Москву 21 ноября

RT на русском03:35

Синоптики пообещали скорый приход метеорологической зимы в Москве

Коммерсантъ03:53

Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Известия03:45

Синоптики сообщили о наступлении зимы в Москве в конце недели

РБК04:21

Климатическая зима придет в Москву на будущей неделе

Москва 2403:24

Синоптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву

Газета.Ru03:08

Синоптик предупредил о скором начале климатической зимы в Москве

РИА Новости02:48
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Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

Известия 04:44
Энергетика

Белоруссия в декабре представит сумму ущерба от «грязной» нефти

В начале декабря 2019 года Минск предоставит России данные с окончательной суммой ущерба от некачественной нефти.
News.ru 05:01
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Здоровье

Третий случай заболевания лёгочной чумой зафиксировали в Китае

Лёгочную чуму выявили в Китае 12 ноября. С подходящими симптомами заболевания в больницы доставили двух человек.
News.ru 05:19
Происшествия

В Екатеринбурге из-за инфекции умер малыш

В Екатеринбурге из-за менингококковой инфекции умер годовалый ребенок.
URA.Ru 06:09
Происшествия

Следователи начали проверку по факту смерти политика Исаева

Следователи приступили к проверке по факту смерти директора Института актуальной экономики и лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева в поезде Тамбов–Москва.
Известия вчера в 07:30
Происшествия

На Украине загорелся поезд с пассажирами

Взгляд.ру 05:32
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Политика

Президента Сербии госпитализировали

В больницу госпитализирован президент Сербии Александр Вучич.
Росбалт вчера в 04:29
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Кино

«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов

Мойка78 15 ноября в 18:45
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 15 ноября в 12:15
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Полит.ру 05:25
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Культура

В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала

Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
News.ru 15 ноября в 12:44
Политика

Чехи и словаки отмечают 30-летие «бархатной» революции в ЧССР

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым из чешских и словацких руководителей отметил в воскресенье 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии.
ТАСС 03:46
Кино

Disney объявил даты фильмов Marvel на 2022 и 2023 года

В мае Disney объявил даты для фильмов Marvel вплоть до мая 2022 года: 1 мая 2020 года 6 ноября 2020 года 12 февраля 2021 года 7 мая 2021 года 5 ноября 2021 года 18 февраля 2022 года 29 июля 2022 года 6 мая 2022 года.
Игромания.ру вчера в 21:29
Происшествия

Демонстранты обстреляли полицию из луков в Гонконге

В Гонконге демонстранты вновь столкнулись с полицией и обстреляли правоохранителей из луков.
Газета.Ru 01:59
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Общество

Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 18:01
Авто

Как АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного двигателя ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
Автоновости дня 01:09
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Видео: Samsung представила подарочный комплект к Рождеству и 10-летию семейства Galaxy

Рождественский сезон продаж приближается, и Samsung решила порадовать поклонников к 10-летию серии Galaxy юбилейным подарочным комплектом.
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Здоровье

Треть россиян станет нетрудоспособной через десять лет

В своем докладе о демографической ситуации в стране ученый утверждает, что население России будет сокращаться еще как минимум десять лет.
Kazanfirst.ru 06:05
Армия и оружие

Ряд стран Ближнего Востока проявляют интерес к С-400

Свободная Пресса 05:50
Кино

Выставка «Союзмультфильма» ждет посетителей в Санкт-Петербурге

Peterburg2.ru вчера в 01:14
Футбол

Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
RT на русском вчера в 13:52
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