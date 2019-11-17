Общество
Российская газетаКлиматическая зима придет в столицу 21 ноября
Согласно прогнозам метеорологов, с 21 ноября в Москве ожидается устойчивый минус как в вечерние, так и в дневные часы. Об этом сообщил ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Энергетика
Белоруссия в декабре представит сумму ущерба от «грязной» нефти
В начале декабря 2019 года Минск предоставит России данные с окончательной суммой ущерба от некачественной нефти.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
Здоровье
Третий случай заболевания лёгочной чумой зафиксировали в Китае
Лёгочную чуму выявили в Китае 12 ноября. С подходящими симптомами заболевания в больницы доставили двух человек.
Происшествия
В Екатеринбурге из-за инфекции умер малыш
В Екатеринбурге из-за менингококковой инфекции умер годовалый ребенок.
Происшествия
Следователи начали проверку по факту смерти политика Исаева
Следователи приступили к проверке по факту смерти директора Института актуальной экономики и лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева в поезде Тамбов–Москва.
Происшествия
На Украине загорелся поезд с пассажирами
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Политика
Президента Сербии госпитализировали
В больницу госпитализирован президент Сербии Александр Вучич.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Кино
«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Культура
В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала
Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
Политика
Чехи и словаки отмечают 30-летие «бархатной» революции в ЧССР
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым из чешских и словацких руководителей отметил в воскресенье 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии.
Кино
Disney объявил даты фильмов Marvel на 2022 и 2023 года
В мае Disney объявил даты для фильмов Marvel вплоть до мая 2022 года: 1 мая 2020 года 6 ноября 2020 года 12 февраля 2021 года 7 мая 2021 года 5 ноября 2021 года 18 февраля 2022 года 29 июля 2022 года 6 мая 2022 года.
Происшествия
Демонстранты обстреляли полицию из луков в Гонконге
В Гонконге демонстранты вновь столкнулись с полицией и обстреляли правоохранителей из луков.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Авто
Как АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного двигателя ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
Гаджеты
Видео: Samsung представила подарочный комплект к Рождеству и 10-летию семейства Galaxy
Рождественский сезон продаж приближается, и Samsung решила порадовать поклонников к 10-летию серии Galaxy юбилейным подарочным комплектом.
Здоровье
Треть россиян станет нетрудоспособной через десять лет
В своем докладе о демографической ситуации в стране ученый утверждает, что население России будет сокращаться еще как минимум десять лет.
Армия и оружие
Ряд стран Ближнего Востока проявляют интерес к С-400
Кино
Выставка «Союзмультфильма» ждет посетителей в Санкт-Петербурге
Футбол
Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.